Eintracht wirft Zählbares weg

Bürstadt.Eigentlich ist Benjamin Sigmund kein Typ, der Ergebnisse seiner Mannschaft grundlegend in Frage stellen muss. Doch nach der 1:3 (1:1)-Niederlage seiner Bürstädter Eintracht im Gruppenliga-Duell beim FC Alsbach konnte der Trainer der Gäste nicht anders. „Wenn wir 3:1 oder 4:1 gewinnen, kann sich Alsbach nicht beschweren. Wir waren die bessere, die spielbestimmende Mannschaft“, fand der 40-jährige Eintracht-Coach.

Vorwerfen muss Sigmund seiner Elf vor allem eines. „Wir hatten drei, vier hochkarätige Chancen, die wir leider nicht genutzt haben – darunter einen verschossenen Elfmeter. Von vier Chancen müssen wir zwei machen, dann gewinnen wir. Die Alsbacher haben die wenigen Chancen, die sie hatten, genutzt“, meinte der Übungsleiter, der zum Teil auch die Defensivarbeit bemängeln musste: „Die Gegentore sind durch unsere Nachlässigkeiten gefallen.“

Vor 100 Zuschauern, unter ihnen einige Riedroder Anhänger – die gestern spielfreie FSG empfängt Alsbach am kommenden Sonntag –, schoss Tim Engelhardt (22.) den FCA mit 1:0 in Führung. Kurz vor der Pause stellte Paul Herbel den 1:1-Ausgleich her (44.). Nach dem Seitenwechsel brachte Dominik Schröter die Hausherren erneut in Front. Doch mit dem 1:2 (55.) begann ein Bürstädter Sturmlauf. In der 59. Minute scheiterte Offensivmann Andi Schwöbel zum ersten Mal am starken FCA-Keeper Nikolas Bonias. Bürstadts Mehmet Tutay sah nach einer Aufforderung an einen Gegenspieler, nach einer Flugeinlage aufzustehen, die Rote Karte (68.). „Eine viel zu harte Entscheidung“, monierte Sigmund. Drei Minuten danach gab es Strafstoß für die Eintracht, doch Klaudi Buraku lupfte diesen über das Alsbacher Tor. Die Eintracht machte beherzt weiter: Das Privatduell zwischen Schwöbel und Bonias entschied Alsbachs Keeper noch zweimal für sich (75./80.), ein Kopfball von Eintracht-Joker Leon Rückher flog knapp über den FCA-Kasten (90.). In der fünften Minute der Nachspielzeit machte Alsbachs Nick Neumann mit dem 1:3 aus Gästesicht den Deckel drauf (90.+5).

Trotz der zweiten Niederlage im dritten Spiel fällt das Fazit, das Sigmund zog, positiv aus. Für den Coach ist spätestens jetzt klar: Spielerisch muss sich seine Elf auch vor den großen Namen in der Gruppenliga nicht verstecken. „Vor dem Spiel war Alsbach für mich nicht der Maßstab“, räumte Sigmund ein: „Jetzt muss ich festhalten: Die waren nicht besser. Selbst in Unterzahl haben wir das Spiel gemacht.“ cpa

