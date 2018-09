Eintracht zerlegt Sportfreunde

Heppenheim.Die Bürstädter Eintracht scheint den Tabellenkeller der Fußball-Gruppenliga Darmstadt mit Siebenmeilenstiefeln verlassen zu wollen. Eine Woche nach dem 5:0 gegen Nauheim nahm die Elf von Spielertrainer Benjamin Sigmund die Sportfreunde Heppenheim nach allen Regeln der Kunst auseinander: Im Starkenburg-Stadion zelebrierte der Aufsteiger ein spektakuläres wie auch hochverdientes 8:1 (5:1)-Torfestival.

Weil die SG Einhausen (neun Punkte) mit 0:3 beim VfB Ginsheim II verlor und das Heimspiel des TSV Lengfeld gegen den FC Fürth verlegt wurde, machte die Eintracht (jetzt zehn Punkte) gleich zwei Plätze gut – und steht erstmals seit Mitte August wieder auf einem Nichtabstiegsplatz. „Die Art und Weise, wie wir heute aufgetreten sind, war ein weiterer Schritt nach vorn. Wir haben gut über die Außenpositionen kombiniert und waren über unsere Sturmspitzen sehr gefährlich. Für den Gegner war das schwer zu verteidigen“, analysierte Coach Sigmund den Auswärtsdreier – und blickte kurz zurück: „Ja, wir hatten Startschwierigkeiten. Aber so schlecht, wie unsere Ergebnisse waren, sind wir nicht, obwohl es an den Tagen so war.“

Auch Bürstadts Fußball-Abteilungsleiter Marcus Haßlöcher war voll des Lobes nach dem Sieg über die Heppenheimer, die zuletzt zehn Punkte in fünf Partien gesammelt hatten. „Wahnsinn“, freute er sich: „Wir haben den Kampf angenommen und waren in allen Belangen besser. Man kann keinen Spieler hervorheben. Von 1 bis 14 ist niemand abgefallen.“

Spektakulärer Auftritt

Ein Doppelpack von Juan Marroqui Cases brachte die Gäste vor 80 Zuschauern früh auf die Siegerstraße (4./9.). Die Sportfreunde reagierten mit dem 1:2-Anschlusstreffer durch Helnathan Scott (17.) und hatten kurz darauf eine Riesenchance zum 2:2, die Eintracht-Trowart Christian Steiner „weltklasse“ (Haßlöcher) entschärfte. Das 3:1 durch Klaudi Buraku (23.) brach Heppenheim das Genick. Nur drei Minuten später legte Marroqui Cases das 4:1 nach (26.), ehe Buraku für den 5:1-Pausenstand sorgte (35.). Nach dem Seitenwechsel ließ Bürstadt nicht nach. Ein Eigentor von Scott (60.), ein Strafstoßtreffer von Joker Vitali Becker (69.) und ein Kopfballtor von Matthias Wegerle (87.) schraubten das Resultat in die Höhe.

Nach dem Abpfiff der Regenpartie ging es für den Eintracht-Tross zurück ins Vereinsheim – und der langjährige Abteilungsleiter Reiner Künstler löste seine Wettschuld ein. „Für jeden Sieg mit vier Toren Unterschied gibt er einen Kasten Bier aus“, flachste Künstlers Amtsnachfolger Haßlöcher. Macht die Eintracht so weiter, könnte das ein kostspieliges Versprechen für ihn werden. cpa

