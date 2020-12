„Einzige sinnvolle Entscheidung“

Ried.Als „Einfachrunde“ soll die Tischtennis-Saison 2020/21 auf Bundes- und Hessenebene zu Ende gespielt werden. Entsprechende Beschlüsse haben der Deutsche Tischtennis-Bund (DTTB) und der Hessische Tischtennis-Verband (HTTV) bekannt gegeben. „Die in der Vorrunde noch nicht gespielten Spiele werden von Januar bis April nachgeholt. Auf- und Abstieg sind nicht ausgesetzt“, fasst Uwe van gen Hassend, der Vorsitzende des TTC Lampertheim und Sprecher der 3. Liga, die Vorgehensweise zusammen, die der DTTB am Montagabend veröffentlichte.

Der Beschluss des DTTB-Präsidiums gilt für die zweiten und dritten Bundesligen sowie für die Regional- und Oberligen. Nicht betroffen sind die Tischtennis-Bundesliga (TTBL) und die 1. Damen-Bundesliga, die als Profiligen gelten und den Spielbetrieb deshalb trotz des Teil-Lockdowns zurzeit fortsetzen dürfen.

Hessen zögert lange

Der DTTB tut es damit dem Hessischen Verband gleich. Dieser hat sich ebenfalls dafür ausgesprochen, die begonnene Vorrunde auf eine Halbserie zu verkürzen, in der dann jedes Team einmal gegen jedes andere gespielt haben wird. Die Rückrundentermine sind bereits gestrichen. „Sämtliche Begegnungen des Rückrundenspielplans, welche in der Vorrunde bereits ausgetragen wurden, sind gelöscht. Somit befinden sich im Rückrundenspielplan nur noch die Begegnungen, die in der Vorrunde noch nicht ausgetragen wurden“, teilt der HTTV mit.

Anders als der DTTB, der ab Januar weitermachen will, hat Hessens Verband noch keinen Termin für den Neustart verkündet. Den Wettkampfbetrieb hatte der HTTV schon Ende Oktober bis Jahresende ausgesetzt. Der DTTB beschloss dagegen erst am Montagabend, die Aussetzung des Spielbetriebs bis Jahresende zu verlängern. Viel zu spät, bemängelt van gen Hassend. „Wir hätten am kommenden Wochenende einen Doppelspieltag gegen Kassel und Siek gehabt und wussten nicht, ob wir unsere ausländischen Spieler einfliegen lassen sollten“, meint der TTC-Chef.

Auf Mannschaften wie das erste TTC-Herrenteam in der 3. Liga Nord, die die laufende Saison mit ausländischen Stammspielern geplant haben, sieht van gen Hassend ohnehin noch einige Probleme zukommen. „Ob die Spieler im Frühjahr ausreisen dürfen oder in Quarantäne müssen – das ist alles noch offen, kann aber existenziell sein“, stellt der 59-Jährige klar: „Wenn unsere Spieler nicht kommen dürfen, wird der Klassenerhalt sportlich für uns nicht machbar sein.“ Im September hatte der TTC sein Heimspiel gegen Aufsteiger TSV Bargteheide ohne zwei Stammkräfte bestreiten müssen. Das bislang einzige TTC-Punktmatch, in dem die Südhessen in Normalbesetzung klarer Favorit gewesen wären, endete 3:5. Dass die Lampertheimer jetzt noch neun Partien vor sich haben, kann Fluch oder Segen sein. Allerdings bezweifelt van gen Hassend, dass es schon im Januar weitergehen wird: „Der Januar ist ein Erkältungsmonat, die Inzidenzen werden hoch bleiben. Wenn da ein Spieler dreimal niest, müsste ich als Hallenchef eigentlich sagen: ‚Tut mir leid, du kannst nicht weiterspielen’. Das ist alles nicht so schön.“ Der TTC, der auf Teams aus Nord- und Osthessen, NRW, Niedersachsen und Schleswig-Holstein treffen wird, hat deshalb einen Antrag beim DTTB gestellt, im Januar noch nicht zu spielen.

Zustimmung von Rosenberger

Die Beschlüsse der Tischtennisverbände, die Runde um die Hälfte der Punktspiele abzukürzen, begrüßt van gen Hassend dennoch. „Anders wird es nicht machbar sein“, findet er. Auf HTTV-Ebene sieht Lampertheims Vorsitzender die Lage nicht so kritisch: „Da sind schon mehr Spiele absolviert.“

Auch Frank Rosenberger, der Leiter der Tischtennis-Abteilung des TV Bürstadt, glaubt nicht, dass im Januar weitergespielt wird. „Vorher sind noch Ferien“, gibt er zu bedenken.

Die Einfachrunde hält Rosenberger dennoch für eine gute Lösung. „Das ist die einzige sinnvolle Entscheidung. Eine komplette Runde kriegt man im Terminplan ja gar nicht mehr unter“, erklärt er: „Die Frage wird sein, ob man das auch in die Tat umsetzen kann. Das wird die Zeit zeigen, das ist nicht vorhersehbar. Aber es ist schon in unserem Sinne, dass es irgendwann weitergeht.“

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 02.12.2020