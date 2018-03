Anzeige

Bürstadt.Ein Blick auf die Tabelle zeigt, dass am Sonntag (15.15 Uhr) das absolute Top-Spiel der Kreisoberliga Bergstraße auf dem Sportplatz an der Bürstädter Wasserwerkstraße steigt, schließlich empfängt dort Spitzenreiter Eintracht Bürstadt (44 Zähler) den Zweitplatzierten Alemannia Groß-Rohrheim (34) zum Riedderby. In der Tabelle trennen die Grün-Weißen aus Bürstadt und die Blau-Weißen aus Groß-Rohrheim zwar satte zehn Punkte, doch die Gäste haben noch ein Nachholspiel beim SV Anatolia Birkenau in der Hinterhand.

„Wenn man nach 19 Spielen da oben steht, dann steht man zurecht da. Das gilt natürlich für uns, aber auch für Groß-Rohrheim“, ist ETB-Spielertrainer Benjamin Sigmund nicht entgangen, dass die Alemannia zuletzt durch ihren 1:0-Heimsieg gegen den FSV Riedrode auf Rang zwei klettern konnten. „Wer vor dieser Saison darauf gewettet hätte, dass das Top-Spiel der Kreisoberliga am 20. Spieltag Eintracht Bürstadt gegen Alemannia Groß-Rohrheim heißen würde, der hätte wohl viel Geld gewonnen“, sagt Sigmund nicht ganz ernst gemeint mit einem Lächeln.

Tipps der Trainer Benjamin Sigmund (Eintr. Bürstadt): „Nachdem wir zuletzt in Lorsch Unentschieden gespielt haben, wollen wir nun vor eigenem Publikum gewinnen. Das wird ein enges Spiel. Mein Tipp 2:1.“ Hamzalija Elezovic (Alem. Groß-Rohrheim): „Das Hinspiel haben wir zuhause knapp mit 1:2 verloren und ich gehe auch diesmal von einer spannenden Partie aus. Ich tippe auf ein 1:1.“ and

Kunstrasen statt Hartplatz

Der Hinweis hat allerdings seine Berechtigung, schließlich haben die Bürstädter die vergangenen Saison noch als Meister der A-Liga abgeschlossen, während die Gäste aus Groß-Rohrheim nur durch eine tolle Rückserie den Absturz in eben jene Liga noch verhindern konnten. „Die Eintracht hat ein Riesenpotenzial und spielt sehr konstant auf hohem Niveau, aber auch wir können guten Fußball spielen“, zollt Gästecoach Hamzalija Elezovic dem Tabellenführer Respekt, doch Furcht verspürt beim FCA vor dem nächsten Top-Spiel keiner. „Die Mannschaft hat zuletzt gegen den FSV Riedrode gerade auch in Unterzahl eine tolle Leistung abgerufen und wir haben auch zuvor schon gezeigt, dass wir vor keinem Gegner in der Liga Angst haben müssen“, sagt Elezovic.