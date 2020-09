Elf magische Minuten in Lampertheim

Ried.In der Kreisoberliga hält sich der TV Lampertheim weiter schadlos. Nach dem 5:3 (0:1)-Heimsieg gegen die SG Unter-Abtsteinach am Mittwochabend mischt die Elf von Trainer Christian Schmitt ganz oben mit. Die dritte Niederlage im dritten Spiel setzte es für den FC Alemannia Groß-Rohrheim, der spät mit 0:1 (0:0) beim SSV Reichenbach verlor.

TV Lampertheim – Unter-Abtst. 5:3

„Das war ein sehr verrücktes Spiel“, schmunzelte TVL-Coach Christian Schmitt. Sieben der acht Treffer fielen in Hälfte zwei – vier davon erzielten die Turner innerhalb von elf Minuten. Mika Kuhlmann (69.), zweimal Noah Keller (73./77.) und Mirco Wegerle (80.) machten aus einem 1:2-Rückstand einen 5:2-Vorsprung. „Da haben wir Unter-Abtsteinach überrannt mit unserer Angriffslust“, fand Schmitt. Mirko Ragusa (28.) und Tim Gensel (52.) hatten den Verbandsliga-Absteiger zweimal in Führung gebracht, Robert Meier (50.) hatte das 1:1 für den TVL erzielt. „Beim 3:5 hat man die spielerische Klasse von Unter-Abtsteinach gesehen. Das ist eine super Mannschaft. Ich weiß nicht, ob sie uns auf die leichte Schulter genommen haben“, mutmaßte Schmitt.

Am Sonntag empfängt der TVL Mitlechtern. Die Odenwälder besiegten am Mittwoch die AS Azzurri mit 3:2. „Das wird ein anderes Fußballspiel, aber wir wollen zu Hause die nächsten drei Punkte holen“, betont Schmitt.

SSV Reichenb. - Al. Groß-Rohr. 1:0

In der zweiten Minute der Nachspielzeit überwand SSV-Spielertrainer Abedin Reqica Groß-Rohrheims Torwart Konstantin Larkowitsch zum 1:0. Zwei Minuten später hatte der FCA die Chance zum 1:1, doch SSV-Keeper Nico Schmitt hatte keine Mühe, den Elfmeter von Marcel Eckhardt abzuwehren. „Wir sind deutlich überlegen, schießen aber einfach keine Tore. Vor dem Gegentor hatten wir acht, neun Kontersituationen, in denen ein Tor fallen muss“, sagte FCA-Coach Alexander Merlau. Während Aufsteiger Reichenbach den ersten Dreier bejubelte, steht Groß-Rohrheim ohne Punkte da. Am Sonntag kommt Eintracht Wald-Michelbach II. „Jetzt geht die Saison für uns richtig los“, sieht Merlau seine Elf unter Zugzwang. cpa

© Südhessen Morgen, Freitag, 18.09.2020