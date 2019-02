Emotionales Erlebnis

Groß-Rohrheim.Nein, das ist kein alltägliches Spiel für Sascha Holdefehr. Wenn er am Sonntag um 18 Uhr als Trainer des Handball-Bezirksoberligisten TV Groß-Rohrheim bei der ESG Erfelden antritt, dann ist es eine Premiere für den Übungsleiter: Erstmals betreut Holdefehr in der Sporthalle Erfelden eine gegnerische Mannschaft.

„Das ist schon etwas Besonderes, aber sollte uns nicht davon abhalten, dort zu gewinnen“, will er seine „Rückkehr“ nicht zu hoch hängen. Und auch die Personalie Manuel Kohl sieht Holdefehr nur als Randnotiz. Kohl kommt ebenfalls aus Erfelden, wechselte dann nach Groß-Rohrheim, wo er einige Spieler aus der gemeinsamen Zeit der Jugendspielgemeinschaft Erfelden/Groß-Rohrheim sehr gut kannte.

„Er fühlt sich hier bei uns handballerisch sehr wohl, auch wenn er ansonsten in Erfelden nach wie vor verwurzelt ist“, erklärt Holdefehr. Auch für die kommende Runde hat Manuel Kohl bereits beim TVG zugesagt.

Die Zielsetzung der Groß-Rohrheimer in der Sporthalle Erfelden ist klar: Mit einem Sieg soll der zweite Tabellenplatz untermauert und der Druck auf Langen aufrechterhalten werden. „Das ist von den nächsten schweren Auswärtsspielen sicherlich eine der lösbareren Aufgaben“, so der TVG-Coach, der den Gegner sehr gut kennt: „Da wird nichts Überraschendes auf uns zukommen“, ist er überzeugt: „Wir wissen, dass sie eine kompakte 6:0-Deckung bevorzugen, aber auch mal in eine offensive 5:1 wechseln können. Genauso kennen wir die Übergänge, die sie im Angriff spielen. Es wird sicherlich kein Spaziergang, aber wenn wir da oben in der Tabelle bleiben wollen, sollten wir gewinnen“, erklärt Holdefehr, der in erster Linie auf die eigene Leistung schauen will. „Wir haben beim 35:22-Sieg gegen Erbach vieles richtig gemacht und daran gilt es anzuknüpfen. Wir müssen uns weiter stabilisieren.“

Auf eigene Leistung schauen

Abzuwarten bleibt, wie fit Lukas Baumann nach seiner langen Verletzung schon ist und wie die Schulter von Torjäger und Spielmacher Andreas Ochs hält. „Das sind wichtige Faktoren. Gerade bei Andreas müssen wir schauen, dass wir das in den Griff bekommen und Lukas müssen wir weiter ins Spiel einbinden, so dass er in Tritt kommt“, so der TVG-Coach, der auch keinen Hehl daraus macht, dass er Erfelden in dieser Runde eigentlich stärker eingeschätzt hatte, als es der aktuelle neunte Platz aussagt. So kam für Holdefehr auch die jüngste 23:27-Niederlage der ESG in Bonsweiher recht überraschend.

„Aber auf die leichte Schulter werden wir die Begegnung sicherlich nicht nehmen. Dazu ist durch die Personalie Manuel Kohl und meine Vita mit Erfelden schon zu viel Brisanz drin“, gibt Holdefehr dann doch noch zu, dass das Bezirksoberliga-Spiel morgen Abend kein alltägliches für ihn ist. me

