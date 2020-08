Endlich raus der D-Liga!

Bobstadt.Nachdem es in der Fußball-D-Liga ab der kommenden Saison nur noch zwei statt bisher drei Staffeln gibt, spielt der SV Bobstadt in der D-Liga Staffel I und trifft hier auf Mannschaften von der Bergstraße, deren Spielstärke ihm noch unbekannt sind. Bobstadts neuer Trainer Holger Hieke ist dabei voller Tatendrang. Das verwundert nicht, denn bereits im vergangenen Winter wollte er den Verein nach vorne bringen, hatte aber wegen der Corona-Krise nur ein Spiel Gelegenheit hierzu.

Und dieses eine Spiel wurde ausgerechnet verloren, denn am 8. März unterlagen die Bobstädter der zweiten Mannschaft des FV Hofheim mit 0:3. Aber seit dieser Zeit hat Hieke immer wieder überlegt, wie er den SVB nach vorne bringen kann. Er, der schon viele schwere Traineraufgaben bei kleinen Vereinen und unteren Mannschaften ausgeübt hat, stand seitdem im ständigen Kontakt mit den Verantwortlichen seines Vereins und brachte einige Verbesserungsvorschläge an. „Wir müssen den SV Bobstadt wieder auf Vordermann bringen. Hier hoffe ich, dass die Spieler die Bemühungen des Clubs honorieren und ordentlich mitziehen“, so Hieke. Er verweist mit Stolz darauf, dass sich der Betreuerstab des SV Bobstadt erweitert hat: „Bei uns hat sich einiges getan. Jetzt müssen nur noch die Spieler ihren Beitrag dazu leisten, damit wir eine gute Mannschaft werden.“

Hoffnungsträger Kevin Kleine

Denn Hieke will in dieser Kreisliga D nicht allzu lange verweilen.„Das Ziel, demnächst in der Kreisliga C zu spielen, darf der SV Bobstadt nicht aus den Augen verlieren. Und es ist ja auch nicht so lange her, da waren wir in der Kreisliga B“, strebt Hieke nach Höherem.

In personeller Hinsicht findet er dabei gute Voraussetzungen vor: Kein Spieler verließ den 1923 gegründeten Verein, dafür kamen neun Neuzugänge hinzu. Bei zwei von ihnen dürfte er nicht lange überlegen, ob er sie von der ersten Minute an aufstellt oder nicht. „Kevin Kleine spielt mit Kopf und kann die Mannschaft führen“, lobt Hieke den Zugang vom Nachbarn und alten Rivalen FV Biblis. Aber auch einen Spieler, der den Weg über seine persönlichen Kontakte nach Bobstadt fand, wird die SVB-Mannschaft nach vorne bringen.

Der aus dem Odenwald stammende Robin Pierre Wieland gehört zwar aktuell einer Bundeswehr-Einheit im Großraum Ulm an, steht aber im wahrsten Sinne des Wortes Gewehr bei Fuß, wenn er sich in seiner Bergsträßer Heimat befinden sollte. In jedem Fall war Hieke mit der Beteiligung beim Trainingsauftakt vor wenigen Tagen sehr zufrieden: „16 Spieler haben mitgemacht. Für einen D-Ligisten eine nicht gerade alltäglich Zahl.“ hias

© Südhessen Morgen, Montag, 17.08.2020