Endlich wieder auf dem Platz

Bürstadt.Am Sonntag treffen um 13 Uhr auf dem Bürstädter Sportplatz an der Wasserwerkstraße der SV DJK Eintracht Bürstadt II und der FV Biblis II aufeinander. Aufgrund der geltenden Corona-Beschränkungen sind dabei maximal 100 Zuschauer für dieses Riedderby in der Kreisliga C Bergstraße zugelassen. Der Corona-Virus hatte zuletzt die Bibliser komplett ausgebremst, standen nach einem Infektionsfall im Kader doch sowohl das A-Liga-Team des FV Biblis als auch die C-Liga-Elf des FVB II unter Quarantäne. Erst am Dienstag dieser Woche durften die Blau-Weißen aus Biblis das Training wieder aufnehmen – und nachdem für den FVB II die Punktspiele gegen die SG Gronau und den VfL Birkenau II durch die Quarantäne ausfielen, ist FVB-II-Spielertrainer Roman Link nun froh, dass es wieder weitergeht.

Maximal 100 Zuschauer

„Ich freue mich. Die vergangenen Wochenenden waren schon sehr lang“, musste auch Link in Quarantäne zuhause bleiben. „Wenn man selbst nicht spielen kann, dann beobachtet man ja normalerweise kommende Gegner, aber auch das ging ja nicht.“ Der Coach der Bibliser Reserve ist dabei auch sehr froh, dass es keinen beim FVB schlimmer erwischt hat und es bei einem Fall geblieben ist. „Trotzdem weiß natürlich keiner, wie lange es jetzt noch geht. Da gilt es eigentlich, es zu genießen, solange wir noch spielen können. Während eines Spiels ist bisher ja auch noch keine Ansteckung nachgewiesen worden“, weiß Link natürlich, dass die Saison 2020/2021 ganz im Zeichen der Corona-Pandemie steht.

„Wie lange noch gespielt wird, weiß aktuell keiner“, ist ETB-II-Trainer Attila Jambor nicht entgangen, dass der Kreis Bergstraße am vergangenen Sonntag schon ein Kontaktsportverbot bis zum 30. November verkündet hatte, dies aber am Montag für Vereine, die sich im Wettkampfbetrieb befinden, wieder zurücknahm. Dass viele die Reserve des Bürstädter Gruppenligisten nicht im unteren, sondern im oberen Tabellendrittel erwartet haben, ist Jambor bewusst. „Man muss da die Situation sehen. Wir haben schon eine gute Mannschaft beisammen, aber bei so einer Verletztenliste ist es nicht einfach. Mit Daniele Caschetto, Kevin Hildebrandt, Dominik Stockmann, Daniel Patti, Thomas Weiss und Marc Weis haben uns zuletzt Spieler gefehlt, die sicherlich nicht zu den schlechtesten in unserem Kader gehören. Außerdem musste Valon Bajrami in der Gruppenliga-Mannschaft aushelfen“, hofft Jambor darauf, dass zumindest Thomas Weiß und Marc Weis dem Tabellendreizehnten am Sonntag wieder zur Verfügung stehen und dann auch Deniz Reiter wieder mit an Bord ist.

„Loben muss ich da Anthony Staudigl, der zuletzt beim 1:1 bei der FSG Bensheim im Spiel auf drei verschiedenen Positionen gespielt hat“, konnte Jambor bisher noch nie auf dieselbe Elf zurückgreifen. „Für Thomas Weiß und Shepejtim Jakupi ist es ja ein besonderes Spiel, sind sie doch erst vor der Saison vom FVB II zu uns gewechselt. Auch bei Gükan Berktas und Lukas Berg ist die Zeit beim FVB II ja noch nicht sehr lange her.“

„Von diesen Jungs habe ich einige sogar selbst noch in der Jugend trainiert“, kennt Gästecoach Link den kommenden Gegner gut. Dass sich der FVB II im Kampf um den Klassenerhalt wiederfindet, überrascht in der Gurkenstadt dabei niemand. „Der Kader unserer ersten und zweiten Mannschaft ist jetzt nicht so groß und bisher konnten wir noch kein Spiel mit der gleichen Mannschaft bestreiten“, hätte sich Roman Link allerdings schon etwas mehr gewünscht, als die aktuellen fünf Niederlagen aus fünf Spielen, was mit null Punkten momentan den 16. und letzten Rang bedeutet.

„Bis auf das 2:9 bei der FSG Bensheim haben wir gar nicht schlecht gespielt“, erklärt Link. Der FVB II unterlag dem Tabellenzweiten SV Unter-Flockenbach III auf eigenem Platz etwa nur knapp mit 2:3. „Wir werden jetzt bis zum Winter alles geben und wollen dabei natürlich auch Punkte holen“, würde Link gerne schon am Sonntag im Derby Zählbares aus Bürstadt mitnehmen.

