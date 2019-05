Endspiel am Hegwald

Ried.Der letzte Spieltag in der Fußball-C-Liga kommt mit einem veritablen Endspiel um die Meisterschaft daher. Am Hegwald braucht der Zweite SG Hüttenfeld am Sonntag (15.15 Uhr) einen Heimsieg gegen Primus TSV Gras-Ellenbach. Um 13.15 Uhr entscheidet sich, ob sich Birlikspor Biblis in die Relegation rettet. Der Drittletzte ist zu Gast bei der SG Wald-Michelbach II und zudem auf Schützenhilfe angewiesen. Für die übrigen Ried-Teams bleibt der Reiz überschaubar. Der FV Biblis II empfängt die „Zweite“ der KSG Mitlechtern, Eintracht Bürstadt II gastiert bei Italia Bensheim. Schlusslicht SV Bobstadt trifft zu Hause auf die SG Gronau (alle um 15.15 Uhr).

Hüttenfeld – Gras-Ellenb.

„Wir haben ein Heimspiel und sind sehr heimstark, dürfen aber nicht vergessen, dass mit Gras-Ellenbach das stärkste Auswärtsteam kommt“, weiß SGH-Coach Jury Mai und hofft auf einen Platzvorteil: „Der TSV ist ja eher seinen kleinen Kunstrasenplatz gewohnt.“ Bei einem Hüttenfelder Sieg greift der direkte Vergleich für die SGH, die bei 64 Punkten steht und Relegationsplatz zwei schon sicher hat. Der TSV weist 67 Zähler auf. Weil beide Teams unlängst die 100-Tore-Marke knackten, rechnet Mai „mit einem sehr schönen Spitzenspiel“, wie er sagt: „Diese Partie wird in erster Linie über den Kopf entschieden. Wir müssen es motiviert, aber nicht übermotiviert angehen – mit Kopf und Verstand, aber auch mit Herz und Leidenschaft.“

Personell muss Hüttenfelds Trainer umplanen. Kapitän Julius Klute (Kniescheibe versprungen), Max Rhein (Rippenbruch) und Marvin Greiner (Schmerzen nach Trainingsrückkehr) werden wohl nicht rechtzeitig fit. Dafür ist Michael Haas wieder einsatzberechtigt. Wie gehabt werden die A-Junioren Jan Heinrich, Daniel Hartmann, Philipp Menges und Bartu Aldirmazoglu dabei sein. Die drei Erstgenannten haben laut Mai auch schon für die neue Runde zugesagt.

SG Wald-Mich. II – Birlik. Biblis

Beim Zehnten Wald-Michelbach II (33 Punkte) ist Birlikspor (21) zum Siegen verdammt – und muss darauf hoffen, dass Schwanheim (23) sein Heimspiel gegen den Achten Auerbach II (36) verliert. Im direkten Vergleich liegt Schwanheim vorn. Deshalb würde dem SVS ein Punkt genügen, um Relegationsplatz 13 festzumachen. Um möglichen Wettbewerbsverzerrungen zuvorzukommen, setzte Klassenleiter Reiner Held diese zwei Spiele zeitgleich an.

Italia Bens. – Et. Bürstadt II

Weder für den Dritten Italia noch für den Sechsten Bürstadt geht es noch groß um etwas. Trotzdem erwartet Bürstadts Trainer Attila Jambor, „dass wir uns noch einmal reinhängen“, wie er betont.

FV Biblis II – Mitlechtern II

Nach der personell bedingten Absage des Spiels in Gronau geht Biblis‘ Spielertrainer Sven Sauer fest davon aus, zu Hause ein Team stellen zu können. „Vier, fünf Ausfälle sind es aber immer noch“, erklärt er.

Bobstadt – Gronau

Nach den 5:2-Erfolgen gegen Bürstadt II und Birlikspor würde sich Absteiger SVB nur allzu gern mit drei Siegen in Folge in Richtung D-Klasse verabschieden. „Zuletzt hat es hervorragend geklappt“, meint Patrick Rudi. Bobstadts Interimscoach kann sich gut vorstellen, den Neuaufbau in der kommenden Runde als Cheftrainer anzupacken: „Ich bin auf jeden Fall interessiert.“ cpa

