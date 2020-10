Entscheidung über Saison steht an

Ried.Als einzige Tischtennis-Mannschaft aus dem Ried stand das erste Herrenteam des TV Bürstadt am Wochenende an den Platten. Im Duell der Bezirksoberliga-Aufsteiger holte die Sechs um Kapitän Frank Rosenberger ein 6:6 beim VfR Fehlheim III. „Beide Teams hatten ihre Chancen, das Spiel siegreich zu gestalten. So war es eine gerechte Punkteteilung“, fand Rosenberger: „Spannend war es allemal. Fehlheim ist mit einer Aufstellung angetreten, mit der sich beide Mannschaften auf einem Niveau befanden.“

Die ersten Partien glichen einem Frage-Antwort-Spiel. Fehlheim III legte einen Punkt vor, Bürstadt glich jeweils postwendend mit Rosenberger, Adrian Ziegler und Adrian Kreuzer aus. Nach Nick Groegers Zähler zum 4:4 kippte das Match kurzzeitig zu TVB-Gunsten. Ziegler feierte seinen zweiten Fünf-Satz-Erfolg und stellte auf 5:4. Dann schlug Fehlheim III doppelt zu – es stand 5:6 aus Gästesicht. Die Bürstädter Niederlage wendete Daniel Gliewe ab. Das Talent schlug VfR-Mann Dirk Podlich in drei Sätzen.

In der Bensheimer AKG-Turnhalle galten strenge Corona-Vorgaben. Unter anderem trugen alle Anwesenden bis auf die Spieler an den Tischen durchgehend einen Mundnasenschutz. „Das hat gut geklappt, alle haben sich daran gehalten“, stellte Rosenberger fest.

Ob es am kommenden Wochenende weitergeht, wollte Rosenberger nicht beurteilen. „Das steht alles in den Sternen“, meinte Bürstadts Abteilungsleiter. Vorbehaltlich einer Absage des Gegners trifft der Tabellensechste (4:4 Punkte) am Sonntag (11 Uhr) zu Hause auf den Drittletzten PPC Neu-Isenburg II (2:8). „Wir sind in der für uns seltenen Rolle des Favoriten. Bisher haben wir uns ganz gut behauptet. Wenn wir jetzt wieder Zählbares holen, umso besser“, sagte Rosenberger.

Das erste TVB-Damenteam, das am Sonntag (11 Uhr) als Hessenliga-Schlusslicht (0:6 Punkte) den Dritten TTF Oberzeuzheim II empfängt, und die Herren III (0:4 Punkte), die in der Bezirksklasse 3 am Samstag (18 Uhr) zum Vierten TSV Modau müssen, stufte Rosenberger dagegen als Außenseiter ein.

HTTV überlegt weiteres Vorgehen

Unterdessen ist mit dem TTC Groß-Rohrheim (Bezirksklasse 1) ein zweiter Ried-Club nach dem TTC Lampertheim am vergangenen Wochenende nicht angetreten. „Unser Vorstand hat beschlossen, dass bei dieser Infektionslage keine Mannschaft des TTC an den Start gehen wird. Wie es weitergeht, wird von Woche zu Woche neu bewertet“, teilte Groß-Rohrheims Tobias Meixner mit.

Der Hessische Tischtennis-Verband (HTTV) wollte bis spätestens Dienstagmorgen eine Entscheidung zum weiteren Vorgehen bekannt geben. Nach der aktuellen HTTV-Regelung dürfen Mannschaften bis einschließlich 8. November straffrei eine Absetzung beantragen. „Wir haben die Zahlen der verlegten und abgesetzten Spiele analysiert. Das Präsidium beschäftigt sich jetzt damit“, sagte die HTTV-Vizepräsidentin Sport Ingrid Hoos am Montagmittag auf Nachfrage dieser Redaktion. Eine Tendenz gebe es nicht, erklärte sie: „Der Kreis Bergstraße hat eine höhere Verlegungszahl, aber es gibt auch andere Kreise.“

© Südhessen Morgen, Dienstag, 27.10.2020