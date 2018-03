Anzeige

In der Hessenliga Süd-West sind die TVB-Damen bis zum Top-Spiel gegen Darmstadt spielfrei. Dafür steht am Sonntag in Bad Arolsen die Endrunde des Hessenpokals an. Gegner sind die Liga-Konkurrenten Ober-Kainsbach, Darmstadt und Blau-Weiß Lahr.

TVB II unter Zugzwang

In der Bezirksliga-Gruppe 1 steckt die TVB-Damenreserve weiter im Abstiegskampf. Nach einem 3:8 bei Primus Wald-Michelbach liegt Bürstadt II mit 8:22 Punkten (Spielbilanz -41) auf dem vorletzten Tabellenplatz. Auf die punktgleiche SG Seidenbuch (-30), die Relegationsrang acht belegt, trifft Bürstadts „Zweite“ nach der Osterpause – bei Schlusslicht Falken-Gesäß müssen die Bürstädterinnen ebenfalls noch ran. cpa

