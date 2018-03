Anzeige

Elfmeter sorgen für Diskussionen

„Meine Schusstechnik ist schon gut, aber da war natürlich auch das nötige Glück dabei“, befand der 27-Jährige. Nesust war es auch, der in der 85. Minute im Strafraum gefoult wurde. Patrick Schmitt verwandelte den Strafstoß zum umjubelten Ausgleich für die Elezovic-Truppe. „Wir haben in der zweiten Halbzeit unsere Viererkette zugunsten einer Dreierkette aufgelöst und damit mehr Druck nach vorne entwickelt und uns dieses Unentschieden verdient“, wusste Elezovic auch, dass die ersten 45 Minuten an die Hausherren gingen. „Da hatten wir schon die besseren Tormöglichkeiten“, hatte sich wohl nicht nur Sigmund in der 27. Minute innerlich schon auf den ersten Torjubel eingestellt, als Juan Marroqui Cases sich über die rechte Seite durchsetzte und Hakan Yazici bediente, der jedoch an Dennis Steinhauser im FCA-Tor scheiterte. Beim Nachsetzen von Stürmer André Bandieramonte hätten die Grün-Weißen ganz gerne einen Elfmeterpfiff vernommen. Den gab es dann in der 37. Minute, als der Unparteiische Mustafa Ayhan auf Foul an Hakan Yazici entschied. Marroqui Cases lief an, Steinhauser konnte den Elfmeter abwehren, der Ball prallte vor die Füße von Marroqui Cases, der den Nachschuss zum 1:0 (38.) in die Maschen setzte.

Verfolger patzen

„Ich habe den Schiedsrichter in der Halbzeitpause gefragt, was er da gesehen hat, denn ich denke, diesen Elfmeter muss man nicht geben. Letztlich haben wir zwar auch noch einen ähnlichen Strafstoß zugesprochen bekommen, aber wenn man dadurch mit 0:1 in Rückstand gerät ist das schwierig“, musste Elezovic nach Wiederanpfiff mitansehen, wie sich Bandieramonte nach einem Fehlpass im FCA-Strafraum mit dem 2:0 (56.) bedankte. „Das hat André natürlich auch gut gemacht“, lobte Sigmund den Torjäger. „Direkt vor dem Schlusspfiff haben wir noch die große Chance zum 3:2 durch Diamant Osmanaj, das schmerzt schon ein wenig“, hielt sich Sigmunds Schmerz dennoch in Grenzen, denn da auch die Verfolger bis auf den VfR Bürstadt nicht über Punkteteilungen hinauskamen, behaupteten sowohl die Eintracht als auch die Alemannen ihren Positionen in der Kreisoberliga.

