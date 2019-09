Enttäuschung zum Auftakt

Lampertheim.Seinen Unmut über das 5:5-Heimremis des ersten Herrenteams gegen den TSV Schwarzenbek wollte Uwe van gen Hassend, Vorsitzender des Tischtennis-Clubs (TTC) Lampertheim, gar nicht erst verbergen. „Das ist eine Enttäuschung“, sprach van gen Hassend von einem „ganz klaren Punktverlust“, mit dem der Vizemeister in seine vierte Saison in der 3. Bundesliga Nord startete.

Die engagierte Leistung der Gäste aus Norddeutschland wollte van gen Hassend nicht schlechtreden. „Sie haben im Rahmen ihrer Möglichkeiten alles gegeben“, fand der 58-Jährige. „Aber man muss offen sagen: Schwarzenbek gilt als Abstiegskandidat. Man kann mal einen nicht so guten Tag haben, aber trotzdem muss man so ein Spiel am ersten Spieltag einfach nach Hause bringen und gewinnen.“

Vor allem die Leistungsschwankungen beim ungarischen U-21-Meister Istvan Molnar in der letzten Einzelpartie konnte sich van gen Hassend nicht erklären. Molnar, der in seinem ersten Einzel die TTC-Gesamtführung mit einem Fünf-Satz-Erfolg gegen Moritz Spreckelsen noch auf 4:2 ausgebaut hatte, lag gegen Sören Wegner nach drei Sätzen vorn. Im vierten Satz vergab Molnar beim Stand von 10:7 drei Matchbälle – und verlor 10:12. Im fünften Satz ließ sich der Ungar nach einer 8:4-Führung noch den Schneid abkaufen und unterlag mit 8:11. „Uns bleibt nichts anderes übrig, als das Spiel abzuhaken“, meinte van gen Hassend.

Ein Auftakterfolg hätte dem TTC gut zu Gesicht gestanden – in den nächsten Ligapartien gibt es nämlich keine Punktegarantie. Der TTC Ruhrstadt Herne, der am 29. September (14.30 Uhr) in der Sedanhalle gastiert, legte am Wochenende bei der knappen 4:6-Niederlage gegen Aufstiegsaspirant Union Velbert einen überzeugenden Auftritt hin. Vor allem der US-Amerikaner Nick Tio, der in der vergangenen Saison in Lampertheim an der Platte stand, zeigte sich in bestechender Form und heimste im vorderen Paarkreuz zwei Siege gegen Velberts Top-Spieler Lars Hielscher und Michael Minh Tran ein. Am 13. Oktober geht es für die Lampertheimer zu Top-Favorit Hertha BSC.

„Gegen Herne muss von uns was kommen, sonst stecken wir im schlimmsten Fall gleich im Tabellenkeller. Potenzial ist vorhanden, spielerisch haben die Jungs es drauf – aber Tischtennis ist eben auch Kopfsache“, warnt van gen Hassend. Ob die TTC-Herren gegen Herne in Top-Besetzung antreten können, ist mehr als fraglich. Beim Abendessen nach dem Spiel klagte Molnar über Schmerzen. „Er konnte seinen rechten Arm nicht heben“, bangt van gen Hassend um seine Nummer vier.

Gegen Schwarzenbek rief im Grunde nur Alfredas Udra seine Normalform ab. Lampertheims litauischer Spitzenmann holte im Doppel mit Molnar einen Vier-Satz-Erfolg. In der Einzelphase fertigte Udra Frederik Spreckelsen in drei Sätzen und den Abwehrexperten Daniel Kleinert in fünf Sätzen ab. Auch Neuzugang Andrey Semenov glückte ein Erfolg über fünf Sätze gegen Kleinert. Dmitry Zakharov, ebenfalls neu im TTC-Kader, ging auf Position drei und im Doppel mit seinem russischen Landsmann Semenov leer aus.

Eine schwache Vorstellung bot auch das Damenteam des TTC Lampertheim in der Oberliga Hessen. Am ersten Spieltag bezogen die Spargelstädterinnen eine 4:8-Heimniederlage gegen Aufsteiger KSG Haunedorf. „Das war ein Satz mit x – war wohl nix“, sprach van gen Hassend auch hier von einer „Enttäuschung“.

Nach einer 4:3-Führung – das Doppel Anne Lochbühler/Sabrina Metzger, zweimal Lochbühler auf Position eins und einmal Sabrina Metzger auf Position vier waren erfolgreich – leisteten sich die Lampertheimer Damen einen kollektiven Aussetzer. „Da ging plötzlich gar nichts mehr. In der Form haben wir keine Oberliga-Reife“, machte van gen Hassend viele taktische Fehler aus: „Wir haben versucht, die Punkte mit Gewalt zu erzwingen. Das ging schief.“ Besonders bitter ist der doppelte Punkteverlust für die TTC-Damen, weil Aufsteiger Haunedorf „keine Übermannschaft“ war, wie der TTC-Boss festhielt: „Diese Punkte waren eigentlich fest eingeplant.“ Für Lampertheims Damenteam geht es am Sonntag, 6. Oktober (14 Uhr), beim TTC Langen II weiter.

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 18.09.2019