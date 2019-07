Entwarnung bei Michel Niemeyer

Wiesbaden.Cheftrainer Rüdiger Rehm vom SV Wehen Wiesbaden ist mit der Vorbereitung auf die Saison in der 2. Fußball-Bundesliga zufrieden. „Wir sind auf einem richtigen Weg“, sagte er nach dem 2:0 am Samstag gegen den Bonner SC. Vor 300 Zuschauern hatten Phillip Tietz (17. Minute) und Michael Guthörl (21.) die Tore gegen den Regionalligisten erzielt.

Zudem gab es noch eine positive Nachricht: Die Armverletzung des gegen Würzburg (2:4) ausgewechselten Michel Niemeyer, der unglücklich in einen Gegenspieler hineingerutscht war, hat sich als nicht so gravierend herausgestellt. „Es ist kein Bruch. Nun werden bei einem MRT am Montag noch die Bänder kontrolliert“, sagte Rehm. dpa

© Südhessen Morgen, Montag, 15.07.2019