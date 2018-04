Geboren wurde Lukas Becker am 6. Februar 1989 in Saarbrücken. Der Berufsschullehrerr an der Hans-Freudenberg-Schule in Weinheim wohnt in Eppelheim.

Mit dem Fußball begann er beim FC Rostpfuhl in Saarbrücken. Eine Zwischenstation in der Jugend war der 1. FC Saarbrücken. Im Seniorenbereich spielte er in der Verbandsliga bei der SG Heidelberg-Kirchheim, in der Landesliga beim SV Ritterstraße (Saarland) und beim ASV/ DJK Eppelheim bevor er sich zur Saison 2017/18 der SGR anschloss. and