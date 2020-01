Erster Prüfstein für Bürstädter Damen

Bürstadt.Nach der Vorrunde in der Hessenliga Süd-West steht die erste Tischtennis-Damenmannschaft des TV Bürstadt durchaus ordentlich da. Mit 7:11 Punkten belegen die Bürstädterinnen, die in der vergangenen Saison erst im Nachgang dem Abstieg entkamen, den rettenden siebten Tabellenplatz. Mit dem Sechsten SV Darmstadt 98 sind die Bürstädterinnen punktgleich, der TTC Biebrich auf Relegationsplatz acht (5:13 Punkte) liegt zwei Zähler hinten dran.

7:7 im Hinspiel

Am Sonntag (11 Uhr) starten die TVB-Damen in die Rückrunde. Mit der DJK Blau-Weiß Lahr haben die Südhessinnen sogleich eine anspruchsvolle Aufgabe vor sich. Die Mannschaft um die kroatische Top-Spielerin Branka Batinic weist 14:4 Punkte auf – und liegt damit gleichauf mit dem Zweiten TTV Gräfen-/Schneppenhausen/Weiterstadt auf dem dritten Platz. Einer der vier Lahrer Verlustpunkte geht auf das Konto der Bürstädterinnen: Am ersten Spieltag trennten sich die Teams 7:7. „Da haben wir einen Coup geschafft“, erinnert sich Bürstadts Abteilungsleiter Frank Rosenberger gerne an den Saisonstart. Ob auch im Rückspiel etwas drin ist, vermag Rosenberger nicht zu sagen: „Lahr hat sich nach dem 7:7 gegen uns immer weiter gesteigert und steht jetzt sehr gut da. Es wird schwer für uns. Noch ist nicht klar, mit welcher Aufstellung wir antreten werden.“

Während die zweite TVB-Damenmannschaft in der Bezirksoberliga erst am 2. Februar mit einem Gastspiel bei der SG Wald-Michelbach in die Rückserie startet, muss Bürstadts „Dritte“ in der Bezirksliga-Gruppe 1 schon am Freitagabend (20.15 Uhr) zu Hause gegen die SG Mitlechtern ran. Gegen den Siebten (6:12 Punkte) will der punktlose Aufsteiger (0:18) die glücklose erste Saisonhälfte hinter sich lassen. „Mitlechtern gehört zu den Mannschaften, gegen die wir punkten können. Mit dem Heimvorteil im Rücken könnte das klappen“, hofft Rosenberger. Maja Schäfer (Knieprobleme) hat Sportverbot, dafür meldet sich die frühere Spielführerin der ersten Mannschaft, Romy Kaiser, nach langer Pause zurück. cpa

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 22.01.2020