Groß-Rohrheim.Es ist das Topspiel im Bergsträßer Fußball-Oberhaus. In der Kreisoberliga empfängt am Sonntag (15.15 Uhr) der FC Alemannia Groß-Rohrheim den FSV Riedrode zum Derby. Die Vorfreude auf das Duell zwischen dem Tabellendritten aus Groß-Rohrheim und dem Rangzweiten aus dem Bürstädter Ortsteil wird allerdings durch eine Unwägbarkeit getrübt. „Man muss ja erst mal sehen, ob wir am Sonntag überhaupt auf dem Hartplatz spielen können“, ist sich FCA-Trainer Hamzalija Elezovic bewusst, dass der harte Frost die Möglichkeit der Spielaustragung auf dem Hartplatz nicht eben erhöht hat. Ein Wechsel auf dem Rasenplatz kommt aufgrund der Witterung kaum in Frage.

Wunsch nach Kunstrasenplatz

Tipps der Trainer Hamzalija Elezovic (FC Alemannia Groß-Rohrheim): „Wir haben im Hinspiel beim 3:2-Sieg gezeigt, dass wir den FSV Riedrode schlagen können. Trotzdem war das ein enges Spiel. Ein 1:1 Unentschieden wäre jetzt schon gut.“ Duro Bozanovic (FSV Riedrode): „Im Hinspiel hätten wir nach der ersten Halbzeit klar führen müssen, aber in der zweiten Hälfte haben wir das Spiel dann verloren. Jetzt hoffe ich auf einen 1:0-Sieg.“ and

„Wir sind natürlich gespannt, ob das Spiel überhaupt stattfinden kann, zumindest soll es am Wochenende ja wieder wärmer werden“, sagt FSV-Coach Duro Bozanovic. „Auf einem Kunstrasenplatz wäre die Austragung dieses Spiels sicher weniger ein Problem“, weiß Bozanovic. Einen Kunstrasenplatz vermisst auch Elezovic schmerzlich. „Wir konnten zuletzt nur Lauftraining anberaumen, weil an Training auf dem Hartplatz nicht zu denken war. Wir haben hier in den letzten fünf Jahren etwas entstehen lassen und spielen erfolgreich in der höchsten Spielklasse im Kreis, dennoch werden wir Kinder nur schwer für den FCA begeistern können, wenn sich die Platzverhältnisse im Winter weiterhin so schwierig gestalten“, hofft Elezovic, dass man auch bei der Gemeinde Groß-Rohrheim den Aufwärtstrend der Alemannia zur Kenntnis nimmt.

Das Thema Hartplatz verfolgte den FCA schon am vergangenen Wochenende, denn das vorgesehene Nachholspiel beim SV Anatolia Birkenau fiel aus, weil der Hartplatz in Birkenau zu stark gefroren war. „Aus sportlicher Hinsicht hätte ich dieses Spiel schon ganz gerne gemacht, aber wir hatten auch einige erkrankte Spieler“, sah Elezovic die Absage daher mit gemischten Gefühlen.