Bartmann muss im Sommer gehen

Der Start ins Jahr 2018 verlief für Bartmann nicht nach Wunsch, denn mittlerweile wurde bekannt, dass sich die Wege des Übungsleiters aus Mörlenbach und des Clubs aus Lindenfels nach zwei Jahren zum Saisonende trennen werden und Thomas Felber im Sommer das Ruder beim SVL übernimmt.

„Ich hätte mir auch vorstellen können, weiter in Lindenfels zu bleiben. Aber jetzt gilt es, diese Saison möglichst erfolgreich zu Ende zu bringen. Wie es mit mir als Trainer danach weitergeht, ist zurzeit noch offen“, konzentriert sich Bartmann nun erst einmal auf die laufende Spielzeit – und da will er mit dem SVL möglichst rasch in der Tabelle nach oben klettern.

Azzurri-Trainer Martin Göring arbeitete unterdessen zuletzt erfolgreich daran, die Lücke zu den Nichtabstiegsplätzen weiter zu schließen – und da sein Team zuletzt einen guten Lauf hatte, passte dem Coach der Spargelstädter die Spielabsage am vergangenen Wochenende nicht in den Kram. „Ich hätte am vergangenen Sonntag lieber in Unter-Flockenbach gespielt“, hätte Göring gerne den Schwung aus dem 4:2-Heimsieg gegen den FC Ober-Abtsteinach mitgenommen.

Während die Azzurri nach der Winterpause immerhin schon drei Punktspiele in der Kreisliga A absolvieren konnten und dabei zwei Siege feierten, hatten die Gäste aus Lindenfels bisher noch nicht wirklich Gelegenheit, wieder in den Spielrhythmus zu finden. Außer dem Spiel bei Spitzenreiter SC Olympia Lorsch am 25. Februar fielen alle Begegnungen des SVL den winterlichen Bedingungen zum Opfer.

„Fangen wieder bei Null an“

„Bei der 0:5-Niederlage in Lorsch haben wir trotzdem gute erste 35 Minuten gespielt. Wenn man sich die gesamte Situation betrachtet, dann fangen wir jetzt aber eigentlich gerade wieder bei Null an“, bedauert Bartmann die fehlende Spielpraxis für sein Team. „Ich wollte unter der Woche noch ein Testspiel ausmachen, aber auch das hat leider nicht geklappt.“

Die Platzbedingungen in Lindenfels sind einfach zu schlecht. „Es liegt Schnee und der Platz ist gefroren, wenn wir am Sonntag bei uns spielen müssten, würde die Begegnung wohl wieder ausfallen“, sieht Bartmann die Teams im Ried angesichts der winterlichen Bedingungen im Odenwald dann doch mit einem klaren Vorteil.

„Sicherlich ist es erst einmal ein Vorteil, wenn man trainieren und spielen kann, aber wenn man nicht mit der nötigen Kampf- und Laufbereitschaft in ein Spiel geht, dann bringt einem das auch nichts“, rechnet Martin Göring am Sonntag dennoch mit einem schweren Spiel. Während den Gastgebern aus Lampertheim Adrian Brunner (Außenbandriss) und Patrick Stoll (Sehnenprobleme) fehlen werden, müssen die Gäste wohl auf Marcel Meister und Peter Meister verzichten (beide Knieprobleme).

