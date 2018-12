Es lockt der Angriff auf die Spitze

Lampertheim.Aus einer guten Hinrunde können die Handballer des TV Lampertheim am Sonntagabend (18 Uhr) eine sehr gute machen: Gelingt im Bezirksoberliga-Derby gegen die Tvgg Lorsch der anvisierte Heimsieg, dann gehen die Spargelstädter als Tabellendritter mit vier Punkten Vorsprung auf den Vierten ins neue Jahr und die Rückserie. „Das wäre schon komfortabel. Interessant ist dann natürlich auch, was Groß-Rohrheim und Langen im direkten Aufeinandertreffen machen. Gewinnt Groß-Rohrheim, dann wären die ersten drei sehr eng beisammen“, so Schmied. „Aber damit werden wir uns erst nach unserem Spiel gegen Lorsch beschäftigen, das schwer genug werden wird“, hat der Trainer großen Respekt vor dem Aufsteiger.

Am vergangenen Wochenende beobachtete Achim Schmied die Klosterstädter bei deren 30:25-Heimsieg gegen Erfelden, dem bereits fünften Sieg in Folge. „Ich denke, sie sind individuell nicht überragend, aber das ist eine unheimlich strukturierte Mannschaft. Das ist sicherlich das schwerste Spiel der letzten Wochen“, warnt der TVL-Coach, schiebt aber gleich nach: „Unser Ziel ist dennoch ein Sieg. Wir werden uns da schon einiges einfallen lassen und auch in der Deckung entsprechende Varianten gegen Lorsch haben“, verspricht er.

Einige Personalsorgen

Allerdings plagen ihn einige personelle Probleme. So fallen Marvin Mischler – letztes Jahr noch für Lorsch am Ball –, Dennis Strubel und Nicolas Glanzner verletzt aus. Nils Lochbühler brach das Dienstagstraining wegen Rückenbeschwerden ab und Maximilian Deisler und Tizian Karb wollen nach ihrer Grippe zwar wieder mitwirken, „aber man merkt schon noch, dass sie angeschlagen sind“, so Schmied, der hofft, dass bis Sonntag sich nicht noch weitere Akteure krank melden. „Allzu viel sollte bitteschön nicht mehr passieren. Wir müssen jetzt noch einmal alle Kräfte mobilisieren und uns mit einem Sieg in die Winterpause retten“, so der Plan des Trainers.

Sein Gegenüber, Lorschs Trainer Dennis Rybakov, sieht Lampertheim als klaren Favoriten an, den es zu ärgern gilt. Der Spielertrainer kann zwar selbst nicht das Trikot überstreifen, ist angeschlagen, kann sich so aber natürlich voll und ganz aufs Coaching konzentrieren. „Wir sind als Aufsteiger absolut im Soll. Die letzten fünf Siege in Folge haben uns in eine sehr komfortable Situation gebracht. Die 14:10 Punkte sind mehr, als ich mir hätte träumen lassen. Das Spiel in Lampertheim ist jetzt noch ein Bonus“, so der frühere Zweitliga-Torschützenkönig, der insbesondere vor Matthias Zielonka und Michael Redig warnt: „Die beiden haben eine sehr hohe Qualität, sind erfahren und können an einem guten Tag ein Spiel fast alleine entscheiden. Aber insgesamt ist es eine ganz starke Mannschaft, mit der wir es zu tun bekommen, die absolut zurecht da oben mitmischt in der Tabelle.“

TVL-Coach Schmied sieht seine Mannschaft im Soll: „In den letzten Wochen hat die Konkurrenz für uns gespielt. Die Verfolger haben überraschende Punkte liegengelassen, wir haben sie geholt. Jetzt müssen wir noch die Aufgabe gegen Lorsch lösen, dann ist die Situation auch bei uns recht komfortabel“, würde der TVL-Trainer nur zu gerne mit vier Punkten Vorsprung auf die Verfolger in die Pause gehen, „und dann können wir uns vor Beginn der Rückrunde über unsere weiteren Ziele unterhalten“.

© Südhessen Morgen, Samstag, 15.12.2018