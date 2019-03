ETB erwartet offenen Schlagabtausch

Bürstadt.Die Ergebnisse des ersten Restrundenspieltags in der Fußball-Gruppenliga haben Marcus Haßlöcher, den Abteilungsleiter der Bürstädter Eintracht, nur bedingt zufrieden gestimmt. Da war das 1:1-Heimremis seiner Elf gegen den FC 07 Bensheim, das für die Gäste von der Bergstraße durchaus schmeichelhaft war. Da war aber auch die überraschende 1:2-Niederlage des SV Münster beim TSV Lengfeld.

„Das ist nicht so gut für uns“, kommentierte Haßlöcher den Ausrutscher des Aufstiegsmitfavoriten, aktuell Vierter mit 42 Punkten, gegen den Neunten. Bürstadts Sportchef geht davon aus, dass Münster in seinem Heimspiel gegen die Eintracht am Samstag (15.30 Uhr) nun alles daran setzen wird, einen Fehlstart zu verhindern. Benjamin Sigmund gibt auf diese Ausgangslage indes wenig. „Mir ist es egal, gegen wen unser Gegner vorher gespielt hat. Fakt ist: Wenn wir wieder an unsere Grenzen gehen, können wir jeden Gegner schlagen“, ist sich Bürstadts Spielertrainer sicher.

Die Punkteteilung gegen Verbandsliga-Absteiger Bensheim kann als ultimativer Beweis dafür herhalten, dass der Tabellenzwölfte von der Wasserwerkstraße (26 Punkte) keinen Gegner fürchten muss. Die Leistung, die Bürstadt vor allem in Hälfte eins an den Tag gelegt hat, war absolut klassentauglich. „In Summe waren wir eine Chance besser. Wir haben Bensheim nicht nur alles abverlangt, sondern waren absolut ebenbürtig, wenn nicht sogar einen Tick stärker. Wenn wir an diese Form anknüpfen, können wir in Münster etwas holen“, glaubt Sigmund.

Das 5:7 im Hinspiel gegen Münster ist als eines der spektakulärsten Eintracht-Spiele in die Vereinshistorie eingegangen. Zur Pause lag Bürstadt 0:5 hinten, doch in der zweiten Hälfte kam die Eintracht auf 5:5 heran und vergab zwei hochkarätige Chancen zur Führung. „Wir haben in einer Phase, in der wir absolut unsortiert waren, fünf Tore kassiert. Wir haben allerdings auch fünf Tore gemacht“, erinnert sich Sigmund – und stellt sich für die Rückpartie auf einen ähnlich offenen Schlagabtausch ein: „Wir werden uns nicht hinten einigeln, aber nicht ins offene Messer laufen, da sich Münster zu Hause gerne offensiv ausrichtet und Qualitäten hat. Aber auch wir leben von unserem Offensivspiel.“

Für das erste Punktspiel des Jahres in der Fremde erwägt Sigmund, dieselbe Startelf wie gegen Bensheim ins Rennen zu schicken. „Das hat ja sehr gut funktioniert“, hält der Eintracht-Coach fest. Ein weiterer Kandidat für die Anfangsformation wäre Mittelfeldmann Vassili Theorodou, dem Sigmund zurzeit eine „bestechende Form“ attestiert. Der Deutsch-Grieche, der gegen den FC 07 erkältet ausfiel, steigt jedoch erst am Freitag wieder ins Training ein. Verzichten muss die Eintracht auf Hüseyin Tutay (Trainingsrückstand), Paul Herbel (Vorbereitung auf Abiturprüfungen), Niclas Herzberger (Waden- und Achillessehnenprobleme) und den noch für zwei Spiele rotgesperrten Juan Marroqui Cases. cpa

