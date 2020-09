ETB II setzt auf Caschetto

Ried.Damit es im Rahmen des Bürstädter Gruppenliga-Derbys nicht zu überhöhtem Andrang auf dem Eintracht-Sportplatz kommt, hat die zweite Mannschaft der Bürstädter Eintracht ihr Heimrecht vorsichtshalber mit Olympia Lorsch II getauscht. Am Sonntag (13.15 Uhr) treffen die beiden Teams nun im Lorscher Waldstadion aufeinander. Der FV Biblis II empfängt zeitgleich den SV Schwanheim.

Ol. Lorsch II – Et. Bürstadt II

Das 3:3 bei Italia Bensheim stößt Bürstadts Trainer Attila Jambor noch immer etwas auf. „Wir haben uns jede Menge Gelbe und eine Gelb-Rote Karte gefangen. Das sind Verhaltensmuster, von denen ich dachte, dass wir sie abgestellt hätten“, hadert Jambor damit, dass sich seine Elf von der Hektik auf dem Platz anstecken ließ. Auch an der Chancenverwertung müsse seine Mannschaft, die 3:1 führte, noch arbeiten: „Wir müssen lernen, so ein Ergebnis seriös herunterzuspulen.“

Aufsteiger Lorsch könne Jambor „überhaupt nicht einschätzen“, räumt der Coach ein: „Wir müssen aber sowieso auf uns schauen und an uns arbeiten. Dann können wir auch wieder ein positives Ergebnis herausholen.“ Personell sieht es gut aus. Unter anderem kommt Routinier Daniele Caschetto zurück.

Biblis II – Schwanheim

Nach der 1:4-Niederlage in Gadernheim zum Auftakt will Biblis II „den Gegner vom Tor fernhalten“, wie Spielertrainer Roman Link vor dem Match gegen Aufsteiger Schwanheim sagt: „Wir wollen generell aber an die Leistung von letzter Woche anknüpfen und hoffen, dass wir zu Hause die ersten Punkte holen können.“ cpa

