ETB II zeigt Reaktion

Ried.Bei der zweiten Mannschaft von Eintracht Bürstadt zeigen die Appelle von Trainer Attila Jambor Wirkung: Beim TSV Gadernheim holte die Bürstädter Reserve ein 2:2 (1:1). Die zweite Partie in der Fußball-C-Liga mit Ried-Beteiligung fand nicht statt. Der FV Biblis II musste sein Spiel bei der SG Hammelbach/Scharbach wegen personeller Engpässe absagen.

Gadernheim – Et.Bürstadt II 2:2

„Nach den ersten zwei Spielen ist das 2:2 für mich absolut okay. Die Einstellung hat diesmal gestimmt, wir haben uns anders präsentiert. Darauf kann ich aufbauen“, konnte Eintracht-II-Coach Jambor mit der Leistung seiner Elf gut leben: „Heute hat uns vielleicht das Glück etwas gefehlt, daran müssen wir noch arbeiten. Gadernheim schätze ich auch nicht als Mannschaft ein, die in der unteren Tabellenhälfte mitspielen wird.“

Vor allem das 0:5 bei Olympia Lorsch II vor einer Woche war Jambor sauer aufgestoßen. Die Eintracht-Reserve, die jetzt zwei Zähler auf dem Konto hat, zeigte am Sonntag aber eine Reaktion: Nach einer Ecke von Anthony Staudigl drückte Gürkan Berktas den Ball aus einem Meter zum 1:0 über die Linie (20.).

Der TSV kam umgehend zum 1:1-Ausgleich (22.), doch in der zweiten Halbzeit war Bürstadt II wieder am Drücker. Kevin Hildebrandt ließ am 16-Meterraum einen Gegenmann stehen und traf zum 2:1 (60.). Der Ausgleich zum 2:2-Endstand fiel in Minute 70. „Da haben wir ein bisschen zu offen gestanden. Das Tor war schwer zu verteidigen, aber die Flanke darf vorher nicht so in den Strafraum kommen“, sah Jambor noch Steigerungsmöglichkeiten.

Die Tendenz stimmt Bürstadts Coach allerdings positiv – auch, weil seine Elf nach drei Gelb-Roten Karten in den ersten zwei Partien ohne Scharmützel auskam. „Wir sind diszipliniert aufgetreten, auch taktisch. Das sind die Sachen, die wir angesprochen haben“, so Jambor.

Hamm./Sch. – Biblis II abgesagt

„Die erste Mannschaft hatte zwei Verletzte, bei uns kamen über das Wochenende zwei Verletzte dazu. Uns hätten nur neun Mann zur Verfügung gestanden, deshalb mussten wir heute Morgen absagen. Das ist sehr bitter“, teilte Roman Link, der Spielertrainer der zweiten FVB-Mannschaft am Sonntag mit. Davon ausgehend, dass die Partie 3:0 für die Odenwälder gewertet wird, kommt Biblis II nach drei Spieltagen auf null Punkte, während Hammelbach/Scharbach weiter die volle Ausbeute vorweisen kann. cpa

