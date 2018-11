ETB kassiert späten Ausgleich

Bürstadts Xhino Dushaj, hier rechts gegen David Pfister, traf zum 1:2. © Nix

Bürstadt.Ob das 3:3 (2:2)-Heimremis gegen den TSV Lengfeld in der Fußball-Gruppenliga einem gewonnenen Punkt oder eher zwei verlorenen Zählern gleichkommt? Diese Frage kann Benjamin Sigmund, der Spielertrainer von Eintracht Bürstadt, nach dem Spiel bei Schlusslicht SG Einhausen am kommenden Sonntag wohl besser beantworten. „Das Minimalziel sind vier Punkte aus diesen beiden Spielen. Das ist immer noch drin. Das 3:3 bedeutet aber auch, dass wir jetzt in der Pflicht stehen, einen Auswärtsdreier zu landen“, erklärte Sigmund.

Sieht man vom verpassten eigenen Sieg ab, ist der 20. Spieltag aus Eintracht-Sicht keineswegs schlecht gelaufen. Auf den Tabellen-13. Sportfreunde Heppenheim (21 Punkte/verlor 1:5 gegen Bensheim 07) und den 14. SV Nauheim (19/1:3 gegen Münster) machte Bürstadt, das mit 24 Zählern den rettenden zwölften Platz belegt, einen Punkt gut. Zu notieren ist indes, dass der Drittletzte Georgenhausen (18) mit einem 4:1 gegen Alsbach seinen dritten Dreier in Folge einheimste und sich anschickt, das Feld von hinten aufzurollen.

Frühen Rückstand ignoriert

Positiv ist der Sigmund-Elf anzurechnen, dass sie in ihrem letzten Heimspiel vor der Winterpause einen frühen 0:2-Rückstand schnell verdaute. In der siebten Minute hatte Thorsten Helfmann Lengfeld vor 100 Zuschauern auf dem Eintracht-Sportplatz mit einem verwandelten Foulelfmeter in Führung gebracht. Nur eine Minute später legte Sturmpartner Max Messerschmitt das 0:2 nach. „Das hat uns natürlich erst einmal geschockt, aber wir haben ins Spiel zurückgefunden und sind nach der Pause sogar mit 3:2 in Führung gegangen“, freute sich Sigmund über die Eintracht-Treffer, die Klaudi Buraku (32./Strafstoß), Andre Bandieramonte (45.+1) und Xhino Dushaj (55.) erzielten.

Den späten Ausgleich durch Mutlucan Özgül (81.), nannte Sigmund „unglücklich“, er erkannte aber auch die Offensivstärke des TSV fair an: „Nach vorne haben die Lengfelder die Qualität, Fehler zu bestrafen. Das haben sie eiskalt gemacht.“ cpa

