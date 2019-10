ETB-Reserve gewinnt 9:0

Ried.Die zweite Mannschaft der Bürstädter Eintracht hat in der Fußball-C-Liga den zweiten Kantersieg innerhalb von 14 Tagen gefeiert. Im Heimspiel gegen Kellerkind SG Wald-Michelbach II zelebrierte die Elf von Trainer Attila Jambor ein 9:0 (1:0)-Torfestival. Kampflos kassierte dagegen der FV Biblis II seine fünfte Niederlage in Folge: Zum Auswärtsmatch gegen Aufsteiger TSV Gadernheim trat die A-Liga-Reserve wegen großer Personalnöte nicht an.

Et. Bürstadt II – SG Wald-Mi. II 9:0

Erst ein 10:1-Sieg gegen Birkenau II, dann eine 3:6-Niederlage gegen Lorsch II – und jetzt ein 9:0 gegen Wald-Michelbach II: Wo Bürstadts Gruppenliga-Reserve auftaucht, sind zurzeit viele Tore vorprogrammiert. „Ich würde mir wünschen, dass wir bald wieder stabiler in unseren Ergebnissen auftreten“, hofft Eintracht-Trainer Jambor, dass der Unterschied zwischen den Heim- und den Auswärtsvorstellungen der Bürstädter künftig nicht mehr ganz groß ausfällt. Über den 9:0-Sieg seiner Truppe wollte sich Jambor freilich nicht beklagen: „Es geht immer um dieselben Themen – die Disziplin und die Aufteilung auf dem Platz. Heute haben wir das gut gemacht.“

Zur Pause führte Bürstadt II nur 1:0 – Daniel Patti hatte per Kopf getroffen (34.). Nach dem Seitenwechsel drehte die Gruppenliga-Reserve (jetzt 19 Punkte) auf. Zweimal Valon Bajrami (50./75.), dreimal Lukas Berg (64./69./79.), Ilir Hashani (80.), Marc Weis (88.) und erneut Patti (89.) schraubten das Resultat vor 50 Zuschauern auf dem Eintracht-Sportplatz in die Höhe.

Gadernheim – FV Biblis II abgesagt

In Gadernheim hätte die FVB-Reserve nur mit maximal zehn Mann antreten können. „Wir hatten kurzfristig sieben Absagen“, erklärte Biblis‘ Trainer Sven Sauer. Biblis II bleibt folgerichtig bei sieben Punkten und hat jetzt schon fünf Zähler Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz. cpa

