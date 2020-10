ETB-Reserve mit 1:1 in Bensheim

Bensheim.Für das 1b-Team der Bürstädter Eintracht gestaltet sich die Jagd nach dem zweiten Saisonsieg in der Fußball-C-Liga schwieriger als erwartet. Bei der punktgleichen FSG Bensheim kam die Elf von Trainer Attila Jambor zu einem 1:1 (0:0). Mit sieben Punkten aus ebenso vielen Spieltagen verbleibt die Eintracht-Reserve in der unteren Tabellenhälfte. Mit einem Foulelfmeter brachte Shpejtim Jakupi die Bürstädter in der 80. Minute in Führung. In der zweiten Minute der Nachspielzeit sorgte Bensheims Justin Kreuzer für den 1:1-Endstand.

Allzu enttäuscht klang Eintracht-Coach Jambor hinterher jedoch nicht. „Letztlich ist es ein verdientes Unentschieden, auch wenn es sicher ärgerlich ist, dass wir so spät das 1:1 kassiert haben“, sagte er. Jambors Einschätzung war wohl auch auf die Spielanteile zurückzuführen. „Wir waren einen Tick besser, machen unsere Chancen aber nicht“, meinte FSG-Trainer Volker Pitz. cpa

© Südhessen Morgen, Montag, 19.10.2020