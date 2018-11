ETB strotzt vor Selbstvertrauen

Bürstadt.Dass sich 23 Punkte ganz anders lesen als 17, muss Benjamin Sigmund niemand erzählen. „Wenn wir die letzten zwei Spiele nicht gewonnen hätten, wären wir dick drin im Abstiegskampf – selbst jetzt sind wir ja immer noch dabei“, sagt der Trainer der Bürstädter Eintracht. Es ist schwer, dem Übungsleiter des Gruppenliga-Aufsteigers zu widersprechen. Trotz der jüngsten 3:2-Siege gegen Unter-Flockenbach und Michelstadt liegt Bürstadt als Elfter nur zwei Zähler über der Abstiegszone.

Die direkte Konkurrenz hat am letzten Hinrunden- und am ersten Rückrundenspieltag nicht geschlafen: Der TSV Lengfeld (22 Punkte) auf dem rettenden zwölften Platz heimste wie die Eintracht zwei Siege ein, die Sportfreunde Heppenheim (21) vier.

Behält die Sigmund-Elf allerdings ihre derzeitige Form bei, muss sie den Tabellenkeller genauso wenig fürchten wie Gegner, die aktuell noch vor ihr stehen – so wie den TSV Höchst, der mit 28 Punkten auf Rang sieben steht, aus den jüngsten vier Partien jedoch nur einen Zähler mitnahm. Bei ihrem Gastspiel in Höchst am Sonntag (14.45 Uhr) könnte die Eintracht endgültig zur ersten Tabellenhälfte aufschließen.

Aufstellung noch offen

„Höchst wird nicht vor Selbstvertrauen strotzen“, glaubt Sigmund und ergänzt: „Wenn wir dort einen Punkt holen, wäre ich nicht unzufrieden – je nach Spielverlauf natürlich. Höchst bringt viel Qualität mit, ich messe den Gegner aber nicht an seiner aktuellen Platzierung. Es ist eine schwere, aber lösbare Aufgabe.“

Dass die Stimmung in der Eintracht-Kabine gerade deutlich ausgelassener sein dürfte, wäre eigentlich keine besondere Meldung wert – wenn Sigmund nicht genau darin ein Erfolgsgeheimnis erkennen würde: „Bei uns ist die Stimmung immer gut. Das ist auch der Grund, warum wir es nach dem schwachen Saisonstart unten rausgeschafft haben. Die Spieler identifizieren sich mit der Eintracht.“ Das 0:1 im Hinspiel gegen Höchst war eines dieser Spitz-auf-Knopf-Spiele, das zu Saisonbeginn gegen Bürstadt ausfiel. „Es war eine Partie, die zwischen den Sechzehnern stattfand. Da waren wir noch nicht in der Liga angekommen. Jetzt, da wir gegen jeden gespielt haben, kann ich sagen: Mindestens sechs Mannschaften sind schlechter als wir“, ist Sigmund vom Klassenerhalt seiner Elf überzeugt.

In Höchst sind bis auf Maxi Hödl (Fußprellung im Training) alle Mann an Bord – wer in der Startelf stehen wird, will Sigmund „von der Trainingsleistung“ abhängig machen: „Ich habe, wenn ich mich nicht täusche, noch nie zweimal in Folge mit derselben Aufstellung gespielt. Auch diesmal wird es Veränderungen geben.“ cpa

