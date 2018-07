Anzeige

Bürstadt.Eintracht Bürstadt, der frischgebackene Fußball-Gruppenligist, muss sich in dieser Woche gegen zwei hochkarätige Gegner beweisen. Die U-23-Mannschaften von Wormatia Worms und von Waldhof Mannheim kommen zu Vorbereitungsspielen an die Bürstädter Wasserwerkstraße. Während die Eintracht am morgigen Dienstag, 17. Juli, um 19.30 Uhr die junge Wormatia-Elf empfängt, genießt sie am Sonntag um 14 Uhr Heimrecht gegen die Waldhöfer.

„Unsere Mannschaft will sich sportlich beweisen und sich mit diesen beiden Spielen auf die anstehenden höheren Aufgaben vorbereiten. Da wäre es schön, wenn diese beiden Begegnungen von einem großen Zuschauerzuspruch begleitet werden würden“, hofft Eintracht-Pressesprecher Christian Beckerle, dass möglichst viele Fußballfreunde das Kassenhäuschen passieren. hias