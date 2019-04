ETB-Trainer freut sich auf Einstand

Ried.Der Dreikampf um Aufstieg und Meisterschaft in der Fußball-C-Liga spitzt sich zu. Fünf Spieltage vor Rundenabschluss liegen Primus SG Hüttenfeld, der TSV Gras-Ellenbach und Italia Bensheim innerhalb von drei Punkten – und alle drei treffen jeweils noch im direkten Duell aufeinander. Den Anfang machen Bensheim und Hüttenfeld am Sonntag (17.15 Uhr). Gras-Ellenbach ist um 15.15 Uhr zu Gast beim Tabellenletzten SV Bobstadt, der bereits als Absteiger feststeht. Zeitgleich schaut Eintracht Bürstadt II beim SV Schwanheim vorbei. Um 13.15 Uhr empfängt der FV Biblis II die Reserve des FC Ober-Abststeinach. Das Gastspiel des Drittletzten Birlikspor Biblis bei der SG Hammelbach/Scharbach ist abgesetzt und wird mit einem 3:0-Sieg für die Odenwälder in die Wertung eingehen.

Italia Bensheim – SG Hüttenfeld

„Bei einer Niederlage wären wir punktgleich und hätten auch den direkten Vergleich gegen Bensheim verloren. Deshalb gilt am Sonntag die Devise: Verlieren verboten“, weiß Hüttenfelds Trainer Jury Mai, was die Stunde geschlagen hat: „Natürlich wollen wir das Spiel aber gewinnen, denn bei einem Sieg hätten wir zumindest die Teilnahme an der Relegation so gut wie sicher. Zumal Italia und Gras-Ellenbach ja auch noch gegeneinander spielen müssen und wir am letzten Spieltag zu Hause auf Gras-Ellenbach treffen.“

Personell sieht es bei der SGH (60 Punkte) gerade nicht so gut aus. Mit Philipp Heß (Schambeinentzündung), Marvin Greiner (Operation) und Michael Haas (Sperre bis Saisonende) fallen gleich drei Stammkräfte der Hüttenfelder Viererkette aus. Dazu sind Andy Zehnbauer und Andreas Rünger angeschlagen, während Patrick Bleiziffer unverändert aus disziplinarischen Gründen bis Saisonende freigestellt ist. „Das sind gleich sechs Stammspieler, die uns im Vergleich zur Vorrunde fehlen. Die Jungs, die da sind, machen es aber sehr gut“, bleibt Mai zuversichtlich. Vor dem FC Italia (57 Punkte), der sieben seiner letzten acht Spiele gewann, warnt der Übungsleiter dennoch eindringlich: „Das wird ein schweres Spiel.“

Schwanheim – Et. Bürstadt II

An seinen letzten Auftritt bei Wackelkandidat Schwanheim (22 Punkte) hat der neue Eintracht-Trainer Attila Jambor keine guten Erinnerungen. „Da habe ich mir vor drei Jahren das Kreuzband gerissen, als ich in der Hofheimer Reserve ausgeholfen habe“, sagt der 53-Jährige, der den vergangene Woche zurückgetretenen Amir Nur als Coach der Bürstädter 1b-Truppe ersetzt. Jambor, der zuletzt seinen Stammverein FV Hofheim (2013/14) und die AS Azzurri (2014/15) an der Seitenlinie betreute, freut sich nach einer mehrjährigen beruflich bedingten Auszeit auf die neue Aufgabe: „Es ging jetzt schneller als gedacht, aber in Bürstadt wurde in den vergangenen Jahren wirklich gute Arbeit geleistet. Ich bin sehr glücklich.“

Hammelb./Sch. – Birlikspor abgst.

Zu viele berufs- und verletzungsbedingte Ausfälle haben Birlikspor frühzeitig zur Absage bewogen. Da der Drittletzte die Frist von mindestens zwei Tagen einhielt, genehmigte Klassenleiter Reiner Held den Nichtantritt. Jetzt muss Biblis nur den Fahrtkostenausgleich, jedoch keine Geldstrafe zahlen.

FV Biblis II - FC Ober-Abt. II

Der Elfte Biblis II (26 Punkte) will seine Serie von fünf Niederlagen beenden. Der Siebte Ober-Abtsteinach II zog sich mit zuletzt vier Siegen aus fünf Partien aus der Gefahrenzone.

SV Bobstadt – Gras-Ellenbach

Seit zwei Wochen steht der Abstieg der Bobstädter in die D-Klasse fest. Ob die Elf von Trainer Mirco Geschwind (sechs Punkte) dem Zweiten Gras-Ellenbach (59) ein Bein stellen kann, wird sich zeigen. cpa

© Südhessen Morgen, Samstag, 27.04.2019