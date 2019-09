ETB vor Charaktertest

Ried.Für die zweite Mannschaft von Eintracht Bürstadt lief es in der Fußball-C-Liga zuletzt wie am Schnürchen, sieben Punkte holte die Gruppenliga-Reserve in den vergangenen drei Partien. Am Samstag (13.15 Uhr) will die Elf von Trainer Attila Jambor ihre Erfolgsserie fortsetzen, zu Gast auf dem DJK-Sportplatz in der Wasserwerkstraße ist Absteiger FC Fürth II. Am Sonntag (13.15 Uhr) reist die „Zweite“ des FV Biblis zur KSG Mitlechtern II.

Et. Bürstadt II – FC Fürth II

Gegen die Top-Teams Italia Bensheim (2:1), TSV Auerbach II (4:1) und SG Hammelbach/Scharbach (0:0) lief die Eintracht-Reserve zu Bestform auf. Was aber geht gegen eine Mannschaft, die im Tabellenkeller steht? Die 1:3-Heimniederlage gegen den damals punktlosen Letzten FSG Bensheim vor einem Monat hat Bürstadts Trainer Attila Jambor noch nicht vergessen. „Ich habe den Jungs im Training am Dienstag gesagt, dass das jetzt ein Charaktertest ist. Ich hoffe, dass wir die richtige Einstellung finden und wieder punkten“, erklärt Jambor vor dem Heimspiel des Tabellenneunten (zehn Punkte) gegen den Drittletzten, der vier Punkte weniger vorweist.

Eine „extra Motivation“ sieht Jambor in der Tatsache, dass in Bürstadt am Wochenende Kerwe gefeiert wird. „Niemand will schlecht gelaunt auf die Kerwe. Ich hoffe also, dass die Jungs entsprechend heiß sind“, meint der Eintracht-II-Trainer, der bis auf Gürkan Berktas (krank) und „zwei, drei Angeschlagene“, wie er sagt, alle Mann an Bord weiß.

Mitlechtern II – FV Biblis II

Nach dem wenig ästhetischen 4:3-Arbeitssieg gegen Schlusslicht SV Zwingenberg wartet das nächste Kellerduell auf die Bibliser A-Liga-Reserve, die aktuell mit sieben Punkten auf dem zwölften Tabellenplatz steht. Die KSG Mitlechtern II hat einen Zähler weniger auf der Habenseite und will raus aus der Abstiegszone. In der Fremde hielt sich die Motivation der Bibliser zuletzt stark in Grenzen. Nach dem 2:2 bei der damals punktlosen SG Wald-Michelbach II kam die FVB-Reserve bei Italia Bensheim mit 0:9 unter die Räder. cpa

© Südhessen Morgen, Freitag, 27.09.2019