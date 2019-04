ETB will Ausgangslageverbessern

Bürstadt.Fünf Spieltage sind in der Fußball-Gruppenliga noch zu absolvieren. Während Tabellenführer SV Unter-Flockenbach angesichts von sieben Punkten Vorsprung auf seine ärgsten Verfolger VfB Ginsheim II und FC Alsbach allmählich den Meistersekt kaltstellen kann, geht es für die Bürstädter Eintracht noch um den Klassenerhalt. Am Sonntag (15 Uhr) muss das klassenhöchste Ried-Team bei der KSG Georgenhausen ran. Mit einem Sieg im Reinheimer Stadtteil könnte die Eintracht, die mit 34 Punkten auf dem rettenden zwölften Platz steht, ihre Ausgangslage im Tabellenkeller schlagartig verbessern. Bei dann noch zwölf zu vergebenden Zählern hätte die Elf von Spielertrainer Benjamin Sigmund ein üppiges Neun-Punkte-Polster auf die KSG, die mit 28 Punkten Abstiegsplatz 14 belegt.

Auch mit Blick auf die Sportfreunde Heppenheim und Nauhr (beide 27 Punkte), die am Sonntag aufeinandertreffen, könnte die Eintracht einen Satz nach vorne machen. Blieben also nur noch Messel (27 Punkte), das Michelstadt empfängt, und vor allem der FC Fürth, der dem Aufsteiger aus Bürstadt als 13. mit 31 Punkten im Nacken sitzt – am Wochenende trifft der FCF auf den Zweiten Ginsheim II.

Maue Auswärtsbilanz

Für die Eintracht, die vor zwei Wochen ihr wichtiges Heimspiel gegen den Zehnten Büttelborn mit 2:0 gewann, wird es in Georgenhausen darum gehen, ihre maue Auswärtsbilanz aufzubessern. In bislang 14 Partien holte die Sigmund-Elf nur einen Dreier und drei Unentschieden (21:46 Tore). Nur Nauheim (sechs Punkte/17:47 Tore) steht als Gastteam minimal schlechter da. „Wenn wir unsere Heimspiele gewinnen, steigen wir nicht ab“, hatte Sigmund nach dem 2:3 in Fürth vor drei Wochen erklärt. Gegen einen Sieg beim direkten Abstiegskonkurrenten hätte Bürstadts Coach aber sicher nichts einzuwenden. cpa

