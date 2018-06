Anzeige

Ried.Die erste Damenmannschaft des TC Biblis sorgte in der Tennis-Verbandsliga zuletzt für eine Riesen-Überraschung. Mit 5:1 schlug das Quartett um Kapitänin Ann-Kathrin Thoma Sportwelt Rosbach und sorgte so dafür, das die Rosbacherinnen die Tabellenführung an GW Idstein abgeben mussten.

Am morgigen vierten Saisonspieltag will das TCB-Quartett nun nachlegen. Gelingt Thoma & Co beim TC Heusenstamm ein Auswärtssieg, hätten die Bibliserinnen bereits zur Saisonhälfte das eigene Rundenziel erreicht: Denn mit drei Siegen aus vier Spielen hätten die Damen aus der Gurkenstadt den Klassenerhalt noch vor der zweimonatigen Sommerpause sicher.

„Wir werden alles versuchen, die Energie und die Euphorie mit nach Heusenstamm zu nehmen und dort zu gewinnen“, sagt Ann-Kathrin Thoma. Auf dem Papier sind die Bibliserinnen in der Favoritenrolle, denn während der TCB als aktueller Tabellendritter bereits zwei der drei gespielten Matches gewinnen konnte, liegt der TC Heusenstamm noch ohne Sieg auf dem vorletzten Platz der Gruppe. Thoma: „Diese Statistik gibt es aber eben nur auf dem Papier. Für uns ist der TCH ein unbekannter Gegner, wir haben noch nie gegen Heusenstamm gespielt.“