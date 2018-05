Anzeige

Hüttenfeld.Ein Mann, der Schuld und Fehler immer nur bei den anderen sucht, ist Marco Falkenstein nicht. Im Gespräch mit dieser Zeitung macht der scheidende Trainer der SG Hüttenfeld einen selbstkritischen Eindruck. Spurlos geht die Entscheidung, nach dieser Saison als Trainer des Fußball-C-Ligisten aufzuhören, jedenfalls nicht an ihm vorbei. „Vielleicht habe ich nach 13 Jahren als Trainer beim TV Lampertheim wieder zu früh angefangen. Vielleicht habe ich auch zu hohe Ansprüche, weil ich anderes gewohnt bin“, grübelt der 38-Jährige.

Allerdings: Mit den Motiven, die er als ausschlaggebend für seinen freiwilligen Abschied zum Saisonende ausmacht, steht Falkenstein im Ried nicht alleine da. Schlechte Trainingsbeteiligung, eine zunehmend unverbindliche Haltung von Spielern in Sachen Vereinstreue und zum Fußball als Hobby im Allgemeinen: Dieses Klagelied stimmen immer mehr Amateurvereine ein.

Falkensteins Ex-Club TV Lampertheim, dessen erste Mannschaft im Frühjahr nach dreimaligem Nichtantreten aus dem Spielbetrieb der Gruppenliga Darmstadt ausschied, lässt grüßen. „Es ist doch ein Freizeitsport. Niemand wird zum Fußball gezwungen. Die Einstellung der Spieler hat sich in den letzten fünf, sechs Jahren dramatisch verschlechtert. Es kann nicht sein, dass Spieler machen, was sie wollen und gleichzeitig alles hinterhergetragen haben wollen“, holt Falkenstein aus – und denkt etwa an die Ansprüche, die einige Akteure bei Verhandlungen stellen.