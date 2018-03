Falkensteins Oma-Problem

Anzeige

Schlechte Trainingsbeteiligung

Die Vokabel „zufriedenstellend“ lässt sich sicher nicht auf alle Bereiche übertragen. In der Wintervorbereitung etwa ließ die Trainingsbeteiligung – gemessen an der Kadergröße von knapp 27 Aktiven – zu wünschen übrig. „Wenn im Schnitt 12 bis 14 Spieler ins Training kommen, jammere ich auf hohem Niveau – erst recht, wenn ich sehe, wie es bei anderen Vereinen so zugeht. Darunter sind allerdings immer die sieben, acht gleichen Spieler“, würde sich Falkenstein mehr Konstanz wünschen – und mehr Kreativität bei den Gründen, sich für das Training abzumelden: „Es gibt Spieler, die haben sieben oder acht Omas. Heutzutage wird mir zu leichtfertig abgesagt, doch wie gesagt: Das ist in jedem Verein so.“

Die fehlende Konstanz in der Trainingsbeteiligung dürfte zum Teil auch den mauen Bedingungen auf dem Hartplatz am Hegwald (Falkenstein: „Eine Katastrophe“) geschuldet sein – und macht sich letztlich in den Spielen bemerkbar. „Die Mannschaft hat Qualität. Wir müssen unsere Leistung aber immer abrufen. Anders geht es nicht“, stellt Falkenstein klar. Von Kevin Rathgeber, der im Winter vom B-Ligisten Olympia Lampertheim kam, erhofft sich der SGH-Trainer, dass Hüttenfelds Manko in Sachen Chancenverwertung schon bald der Vergangenheit angehört. „Er passt sehr gut in die Mannschaft und hat sich gut integriert“, findet der Coach.

Die bislang vier Roten und drei Gelb-Roten Karten für sein Team will Falkenstein nicht unkommentiert lassen: „Da müssen wir cleverer werden. Wir dürfen uns nicht von außen anstecken oder ablenken lassen.“ Besonders hart hat es Abwehrmann Max Rhein getroffen. Dessen Diskussion mit dem Schiedsrichter beim 1:0-Sieg in Schwanheim Anfang November wurde als Beleidigung gewertet und zog eine 14-Spiele-Sperre nach sich. cpa

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 22.03.2018