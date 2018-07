Anzeige

Harte Konkurrenz erwartet

Aufgrund der Spielgemeinschaft ist aus dem Wettbewerb mit fünf Mannschaften ein Viererklassement geworden. „Ich hoffe für den Bürstädter Fußball, dass wir langfristig diesen Wettbewerb mit vier Teams aufrechterhalten können. Ansonsten wäre das fast das Ende der Bürstädter Stadtmeisterschaften“, gibt Rainer Künstler, das Spielausschussmitglied von Eintracht Bürstadt, zu bedenken.

Was das Sportliche anbelangt, so möchte seine Eintracht die Favoritenrolle, die sich aus der Gruppenligazugehörigkeit ergibt, gerne annehmen. Letztlich aber rechnet Künstler mit einem harten Konkurrenzkampf in den sechs Begegnungen, bei denen die Spielzeit insgesamt 60 Minuten beträgt: „Die FSG Riedrode und der VfR Bürstadt haben ebenfalls hervorragende Möglichkeiten, am Ende Stadtmeister zu werden“, erklärt Künstler.

Obwohl es nur noch vier Mannschaften sind, hofft auch Wilfried Kungl, der Spielausschussvorsitzende der SG Riedrode, auf spannende Spiele. Er befürchtet aber, dass die Hitze den Spielern bei dem über Jahre hinweg sehr beliebten Wettbewerb doch zu schaffen machen könnte.

In jedem Fall aber hätte die FSG Riedrode gegen Gegner wie VfR und Eintracht Bürstadt noch einmal eine hervorragende Gelegenheit, ihre Frühform unter Beweis zu stellen. „Mir würde es besser gefallen, wenn wir in diesen Spielen bereits komplett wären, so müssen wir den einen oder anderen Ausfall verkraften“, so Kungl, der auch den SV Bobstadt für dieses Turnier gut aufgestellt sieht.

Dem möchte Bobstadts Vorsitzender Marc Merl nicht widersprechen. „Unsere komplett erneuerte Mannschaft will sich weiter finden und Erfahrungen für die Runde in der Kreisliga C sammeln.“ Ansonsten hoffen Merl und sein Team, gute Gastgeber zu sein. Doch dazu gehört nicht nur eine gute Bewirtung. In der „dritten Halbzeit“ wollen die Bobstädter mit den DJs Mario und Charly gut unterhalten.

