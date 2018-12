Favoritenduell in der Vorrunde

Lampertheim.Gestern fand in der Lampertheimer Jahnhalle die Auslosung des vom Südhessen Morgen präsentierten 35. TVL Hallen-Cups statt, der am 9., 11. und 13 Januar ausgetragen wird. Der Wettbewerb ist auch das zweite Qualifikationsturnier der MorgenMasters-Serie.

Es lagen gleich fünf Teams aus der Spargelstadt im Lostopf, darunter auch der Veranstalter und Titelverteidiger TV Lampertheim. Als Losfeen fungierten zwei F-Juniorenspieler des TV Lampertheim: Marc Faltermann und Ben Tischler. Die beiden jungen Kicker zogen unter den Augen von TVL Hallen-Cup-Cheforganisator Michael Metzner die Vorrundengruppen.

In der Gruppe A bekommt es der TV Lampertheim mit dem Kreisoberligakonkurrenten FSG Riedrode, den A-Ligisten VfB Lampertheim und FV Biblis und dem Mannheimer B-Ligisten SC Blumenau zu tun. In der Gruppe B ist die klassenhöchste Mannschaft mit Phönix Schifferstadt ein Turnierneuling. Der Landesligist aus der Pfalz bekommt es dabei mit dem Kreisoberligisten FC Alemannia Groß-Rohrheim, dem A-Ligisten Azzurri Lampertheim, dem C-Ligisten SG Hüttenfeld und dem Mannheimer B-Ligisten Spvgg 07 Mannheim zu tun.

In der Vorrundengruppe C ist der Vorjahreszweite TSG 62/09 Weinheim das höchstklassige Team. Der Achte der Verbandsliga Baden muss sich in der Vorrunde mit dem Turnierneuling TSV Auerbach aus der Kreisoberliga Bergstraße, dem ebenfalls zum ersten Mal in der Spargelstadt antretenden Südwest-B-Ligisten SV Pfingstweide, dem B-Ligisten FC Olympia Lampertheim und dem Mannheimer A-Ligisten FC Hochstätt Türkspor auseinandersetzen.

„Das Teilnehmerfeld ist gut durchmischt, trotzdem ist klar, dass mit dem TVL und der FSG in der Gruppe A gleich zwei Teams aufeinandertreffen, die für den Turniersieg in Frage kommen“, sagte Organisator Metzner.

Der Sieger des 35. TVL Hallen-Cups qualifiziert sich wieder direkt für das MorgenMasters-Finalturnier, das am 20. Januar in der Mannheimer GBG Halle steigt.

