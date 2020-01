FC Alemannia verstärkt Kader

Groß-Rohrheim.Seit vergangenen Montag trainieren sie wieder, die Spieler des Fußball-Kreisoberligisten FC Alemannia Groß-Rohrheim. Bis zum Start der Restrunde am 8. März, wenn der Traditionsverein die zweite Mannschaft von Eintracht Wald-Michelbach empfängt, stehen intensive Trainingswochen ins Haus, in denen sich der Verein auch in Testspielen gegen die SKG Bickenbach, den SV Weiterstadt, die TSG 46 Darmstadt, Germania Pfungstadt und den TSV Wolfskehlen beweisen muss.

Aufgrund der nicht gerade optimalen Groß-Rohrheimer Platzverhältnisse finden all diese Begegnungen auf gegnerischem Geläuf statt. Suboptimal ist aber auch die tabellarische Situation des Vereins, denn würde die Saison jetzt abgepfiffen werden, müssten die Groß-Rohrheimer in die Kreisliga A zurück, in der sie zuletzt in der Spielsaison 2014/15 am Ball waren. „Ab März gibt es für uns nur noch eins – und das heißt siegen“, möchte Trainer Alexander Merlau-Behrendt zumindest den drittletzten Tabellenplatz erreichen, um dann über die Relegation den Kopf aus der Schlinge zu ziehen.

Lehrreiche Erfahrungen

Es waren durchaus lehrreiche Momente, die Merlau-Behrendt im zweiten Halbjahr 2019 erlebte. Dabei lief alles auf einen vielversprechenden Saisonstart hinaus, denn als die Alemannen etwas verspätet den VfL Birkenau zum ersten Saisonspiel empfingen, führten sie bis zur 62. Minute mit 5:1, mussten aber bedauernd zur Kenntnis nehmen, dass die Begegnung bei diesem Stand abgebrochen wurde. Das Nachholspiel lief nicht nach Wunsch der Groß-Rohrheimer, denn die Birkenauer gewannen mit 4:2. So waren es lediglich zwei Siege, die der FC Alemannia für sich verbuchte. Zweimal geschah dies mit dem 2:1-Erfolg bei Eintracht Wald-Michelbach II und dem 2:0-Sieg bei Starkenburgia Heppenheim auf des Gegners Platz, womit der Verein auch in dieser Saison seine Auswärtsstärke unter Beweis stellte.

Aber es gab auch Auswärtsbegegnungen, die würden die Verantwortlichen so schnell wie möglich aus dem Gedächtnis streichen. Bei der 1:9-Niederlage im September beim FC Fürth brachte Groß-Rohrheim keinen Fuß mehr vor den anderen. Und fast noch schlimmer war das 1:3 beim bis dato sieglosen Schlusslicht SC Olympia Lorsch am 10. November. Bei der TSV Auerbach traten die Groß-Rohrheimer aus Krankheitsgründen erst gar nicht an, so dass die Begegnung inzwischen mit 3:0 für die Elf des Bürstädters Tunjo Bozanovic gewertet wird.

Auch ein Spieler sorgte für negative Schlagzeilen, denn Ugur Yaz handelte sich in den Begegnungen gegen die SG Wald-Michelbach und die zweite Mannschaft des SV Unter-Flockenbach innerhalb kurzer Zeit gleich zweimal die Rote Karte ein und wurde für insgesamt acht Wochen gesperrt. „Zufrieden kann und will ich mit dem aktuellen Tabellenstand nicht sein. Immerhin betrachte ich es als positiv, dass der Verein näher zusammengerückt ist. Wir sind im stetigen Austausch, wie wir den Umbruch gestalten wollen. Auch wenn es eine schwierige Situation ist, gehen wir sehr konstruktiv damit um“, sieht Merlau-Behrendt in Groß-Rohrheim durchaus eine sportliche Perspektive, und inzwischen wurde bekannt, dass der 1911 gegründete Traditionsverein auch für die kommende Spielzeit mit ihm plant.

Es sind inzwischen einige Spieler, die nach Merlau-Behrendts Kontaktaufnahme den Weg nach Groß-Rohrheim gefunden haben. So wollen nun Sergen Parlak (Concordia Gernsheim), Haschem Alshaoui, Haroon Alshaoui (beide RW Walldorf II), Janis Carl (FC Alsbach) und Jiar Mohamad (VfR Groß Gerau) den FC Groß-Rohrheim fußballerisch wieder besser machen. Außerdem kehrt Maximilian Menier zurück, der gerade für Stabilität im Mittelfeld sorgen soll. „Unser Kader ist nun stärker geworden“, will Merlau-Behrendt seine Chance suchen – und sie nutzen. hias

© Südhessen Morgen, Freitag, 31.01.2020