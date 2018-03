Anzeige

Istanbul.Auf dem Weg in die Basketball-Geschichtsbücher weiß der FC Bayern München um die Schwere der vorletzten Aufgabe. Im Halbfinale des Eurocups gegen Darussafaka Istanbul fordert Coach Sasa Djordjevic nicht weniger als die beste Leistung der Saison. Das will etwas heißen, marschieren die Münchner doch durch die nationale Liga und sind dort seit 20 Spielen ungeschlagen. Das aber zählt nicht, die Bayern wollen international brillieren – ein Final-Einzug wäre der größte Erfolg eines deutschen Vereins. Als Extra-Belohnung winkt die Euroleague-Qualifikation. „Wir müssen mit dem Selbstvertrauen einer Mannschaft auftreten, die weiterkommen will“, betonte der Trainer.

Vor Spiel eins der Best-of-three-Serie gegen Istanbul am heutigen Dienstag (18.45 Uhr) auswärts beschwören die Bayern den Teamgeist. Dass sich das Spitzenteam in der Liga-Pflichtaufgabe bei den Löwen Braunschweig (92:82) überraschend schwer tat, soll die Sinne schärfen für die Aufgabe in der Türkei. „Es war nicht schlecht, dass wir ein enges Spiel hatten“, meinte Nationalspieler Maik Zirbes, denn so könne man das Auftaktduell gegen Darussafaka „gestärkt“ angehen.

Türken mit Heimvorteil

Der Kader um die Spielmacher Stefan Jovic und Braydon Hobbs, den erfahrenden Reggie Redding bei dessen Rückkehr an alte Wirkungsstätte und Flügelspieler Jared Cunningham ist stark genug für den Coup. Noch nie stand ein deutscher Club im Endspiel des zweitwichtigsten Wettbewerbs in Europa. Dass Istanbul im ersten und einem möglichen dritten Spiel Heimvorteil hat, wollen die Bayern ausblenden. „Da müssen wir durch, wenn wir Champion werden wollen“, sagte der von einer Fußverletzung wiedergenesene Vladimir Lucic.