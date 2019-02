FC Ober-Abtsteinach auf Trainersuche

Ober-Abtsteinach.Nach zweieinhalb Jahren gehen der FC Ober-Abtsteinach und Trainer Frank Mucha am Saisonende getrennte Wege. Das gab Tobias Engert von der sportlichen Leitung des Tabellenvorletzten in der Fußball-Kreisoberliga bekannt. „Durch die schlechte Platzierung in der aktuellen Saison haben wir immer mehr das Gefühl bekommen, dass die kommende Runde für unseren Verein eine große Möglichkeit bietet, etwas Neues auszuprobieren. Einen neuen Anfang also, wo wir neue Reize für die nächste Saison setzen wollen“, begründete Engert die Trennung. Frank Mucha übernahm im Oktober 2016 den FCO als Tabellenvorletzten der Kreisliga A und führte die Mannschaft bis in die Kreisoberliga. beg/ü

