FC Olympia dreht auf

Ried.TG Jahn Trösel heißt der neue Tabellenführer in der Kreisliga B. Während die Elf aus dem Gorxheimertal mit 4:0 bei der Spielvereinigung Fürth II gewann, unterlag der bisherige Primus TSV Hambach mit 0:1 in Weiher. Bei den Clubs aus dem Ried gab es dagegen zwei Heimsiege zu vermelden. Während die SG Hüttenfeld mit 3:1 aus dem Aufsteigerduell mit dem TSV Gras-Ellenbach hervorging, behielt Olympia Lampertheim mit 4:1 die Oberhand über die FSG Riedrode II.

Ol. Lamperth. – FSG Riedrode II 4:1

Das frühe Tor von Matthias Hecher in der achten Minute war der Dosenöffner zum letztlich hochverdienten 4:1-Erfolg der Olympia. Kam Hecher erst am Samstag von einer längeren Flugreise zurück, so war er gleich von Anfang an voll da und brachte die Olympia in Front. Nach einer Ecke von Ekkerink bekam er kurz vor dem Strafraum den Ball, zog ab und beobachtete, wie sein Schuss leicht abgefälscht im Riedroder Tor landete – 1:0. Doch die Freude der Lampertheimer währte nicht lange. Schon in der 21. Minute verwandelte Riedrodes Maurice Gündling einen Foulelfmeter zum 1:1. Auch in der 24. Minute wurde der FSG II ein Strafstoß zugesprochen, doch dieses Mal hielt Lampertheims Torwart Angelo Schneider gegen Fabian Neeb. Treffsicherer zeigten sich dagegen die Olympianer, denen in der 29. Minute das 2:1 gelang. Justin Ekkerinks Freistoßflanke fand Benjamin Bovers, der unhaltbar einköpfte. Nun lief es für Lampertheim wie am Schnürchen. Und als Thomas Gerner mit einem direkt verwandelten Freistoß in der 42. Minute das 3:1 erzielte, bedeutete dies die Vorentscheidung im hartumkämpften Ried-Derby. Spätestens in der 89. Minute gab es keinen Zweifel mehr am Lampertheimer Erfolg. Der Olympia wurde ein Foulelfmeter zugesprochen, den Ekkerink sicher zum 4:1 verwandelte.

„Beide Mannschaften haben nicht für die Galerie gespielt. Da war hüben wie drüben noch viel Luft nach oben, was sicherlich auch dem Umstand geschuldet war, dass sowohl Lampertheim wie auch Riedrode viele Ausfälle zu beklagen hatte. Für uns war es wichtig, dass wir mit einem Sieg aus den Startlöchern gekommen sind und so fahren wir nächste Woche auch mit ein bisschen Selbstbewusstsein zum neuen Tabellenführer nach Trösel“, war Olympia-Sportausschussvorsitzender Patrick Andres froh über den wichtigen Heimsieg. Der Riedroder Yannick Arz spielte die Partie nicht zu Ende. Nach wiederholtem Foulspiel zeigte ihm der Schiedsrichter die Gelb-Rote Karte. Neben dem Platzverweis verteilte der Referee noch zehn Gelbe Karten. hias

