ried.In der Fußball-B-Liga genießen beide Lampertheimer Teams Heimrecht. Sowohl der FC Olympia wie auch die zweite Mannschaft des TVL bekommt es mit Gegnern zu tun, die noch eine berechtige Chance auf den zweiten Tabellenplatz und damit die Relegationsteilnahme gegen den Drittletzten der Kreisliga A haben.

Der TVL II empfängt am Sonntag im heimischen Sportzentrum Ost den FC Odin Schönmattenwag. Dabei täte die Elf von Trainer Peter Hecher gut daran, an ihre Leistung bei der 1:3-Niederlage in Mörlenbach anzuknüpfen. „Aufgrund seines Spielermaterials hat der TV Lampertheim gute Chancen, die Kreisliga B zu halten“, ist sich nicht nur Dieter Knapp vom Spielausschuss des SV/BSC Mörlenbach darüber im Klaren, dass die Hecher-Elf noch so manchem Gegner das Leben schwer machen wird.

Dass die Begegnung zwischen Olympia Lampertheim und der TG Jahn Trösel nun am Samstag um 19 Uhr im Lampertheimer Günderoth-Stadion angepfiffen wird, liegt am Tausch des Heimrechts in der Hinrunde nach dem tragischen Unfalltod des Tröseler Spielers Nico Krauß. Die TG Jahn hat sich inzwischen heimlich an den Relegationsplatz herangespielt und ist seit vier Spielen mit vier Siegen in Folge ungeschlagen. „Uns erwartet eine ganz harte Nuss, denn Trösel tritt als Mannschaft unheimlich geschlossen auf und ist körperlich sehr robust“, sieht Patrick Andres vom Sportausschuss des FC Olympia seine Mannschaft in der Außenseiterrolle.