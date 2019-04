FC Olympia fordert ISC Fürth

ried.In der Fußball-B-Liga zeigte die Formkurve des FC Olympia Lampertheim zuletzt nach unten. Obwohl die direkten Abstiegsplätze mit der FSG Bensheim und dem FC Fürth II wohl schon vergeben sind, kann es die Olympianer noch über die Relegation erwischen. Auch weil die Punktausbeute in den beiden kommenden Begegnungen wohl nicht so üppig sein wird. Am Sonntag empfängt der FCO den unangefochtenen Tabellenführer ISC Fürth, danach steht die Reise zum FSV Zotzenbach, dem Anwärter Nummer eins auf den Relegationsplatz zwei, an. Mit einem Sieg in Lampertheim wären die Fürther Meister.

„Wir werden alles daran setzen, damit der ISC seine Feier verschieben muss“, fordert Patrick Andres, der Sportliche Leiter des FC Olympia, eine engagierte Leistung. Personelle Umformierungen wird es in der Innenverteidigung geben. Benjamin Bovers ist nach seiner Notbremse im Spiel gegen die Mörlenbacher für zwei Spiele gesperrt, Arton Kabashi privat verhindert. André Braun und möglicherweise Besart Parduzi kehren zurück. Die FSG Riedrode II ist spielfrei. hias

© Südhessen Morgen, Freitag, 26.04.2019