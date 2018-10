FC Olympia hadert

Ried.Ein 3:4 musste die FSG Riedrode II beim FC Schönmattenwag hinnehmen. Ebenfalls nichts zu holen gab es für den FC Olympia Lampertheim, der gegen den FSV Zotzenbach mit 0:1 das Nachsehen hatte.

Schönmatt. – FSG Riedrode II 4:3

„Das Spiel stand auf Messers Schneide. Doch unsere Mannschaft zeigte den größeren Siegeswillen und hat verdient gewonnen“, freute es Schönmattenwags Spielausschussvorsitzender Toni Wurzel. Die Gastgeber erwischten den besseren Start und gingen durch den Ex-Lörzenbacher Routinier Steffen Emig in der 16. Minute mit 1:0 in Führung. Fast hätte die FSG ein Unentschieden mit in die Halbzeitpause genommen, doch nach Mirko Alimis 1:1 in der 43. Minute gelang Patrick Walter noch vor dem Seitenwechsel das 2:1. Vier Minuten nach Wiederanpfiff aber war es erneut Alimi, der nach einem schönen Angriff über die linke Seite zum 2:2 traf. Und es sollte zunächst noch besser kommen für die FSG II, denn in vorbildlicher Manier drehte sich Perica Bozanovic in seinen Gegenspieler herein, stand nun günstig zum Tor der Gastgeber und markierte das 2:3 (61.). Doch der FC Odin gab noch einmal alles. Bedeutete Steffen Emigs Kopfball in der 75. Minute das 3:3, so schoss Daniel Koudele seine Elf 14 Minuten später aus 14 Metern ins Glück – 4:3.

FCO Lampertheim – Zotzenbach 0:1

Die Zotzenbacher erwischten den besseren Start, bereits in der fünften Minute setzte Riza Aydogan einen direkten Freistoß an den Pfosten. Doch auch den Lampertheimern boten sich gute Möglichkeiten. Deutlich in die Höhe schnellten die Hoffnungen der Gastgeber in der 69. Minute, als Zotzenbachs Florian Weis Schiedsrichter Helfrich die Meinung geigte und dafür die Ampelkarte sah. Doch in der 80. Minute erzielte Marcel Vollrath, der Lampertheims Torwart Redig umspielte, den Siegtreffer. „Vollrath stand klar im Abseits. Aber wir dürfen uns darüber nicht weiter aufregen. Wenn wir unsere Chancen reingemacht hätten, wäre dieser Treffer kaum der Rede wert gewesen“, befand Olympia-Sportausschussvorsitzender Patrick Andres. hias

