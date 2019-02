FC Olympia hadert mit Fehlstart ins Jahr 2019

ried.In der Fußball-B-Liga ist für den FC Olympia Lampertheim der Start nach der Winterpause mit einer 1:4-Heimniederlage gegen die Sportvereinigung Affolterbach gründlich daneben gegangen. Besser aus der Affäre zog sich die zweite Mannschaft der FSG Riedrode, für die es jedoch bei Spitzenreiter ISC Fürth die erwartete Niederlage gab: 2:3.

FC Olympia – Affolterbach 1:4

Gegen die Odenwälder wurde die Olympia kalt erwischt. Dabei lag es nicht daran, dass sie in der Winterpause das Fußballspielen verlernt hätte. Nein, die Olympia agierte einfach zu großzügig und vergab massenweise gute Chancen. „Ostern ist ja nicht mehr so lange hin und da haben wir jetzt schon mal ein paar Geschenke verteilt“, kommentierte Lampertheims Trainer Thomas Düpre mit bissigem Unterton.

Aber die mangelnde Konzentration vor dem gegnerischen Tor war nicht der einzige Grund, weshalb der FCO über Simon Hanuschs Anschlusstreffer zum 1:2 in der 29. Minute nicht hinaus kam. Vater des Affolterbacher Sieges war nämlich zweifelsohne Torhüter Frank Sattler. So vereitelte der Routinier im Tor der Gäste zahlreiche Lampertheimer Möglichkeiten.

Immerhin traf die Olympia in der 29. Minute ein einziges Mal. Als sich Arton Kabsahi schön auf der Außenbahn durchsetzte, gelangte sein Ball zum am langen Pfosten lauernden Simon Hanusch, der den Ball zum 1:2 über die Linie drückte. Ständiger Unruheherd bei den Gästen war Edin Bender, der erst in der Winterpause von der SG Unter-Abtsteinach II gekommen war. Bender traf nicht nur in der 21. Minute zum 0:2, sondern ihm gelang auch kurz nach der Pause das vorentscheidende 1:3.

ISC Fürth – FSG Riedrode II 3:2

Etwas traurig war Thorsten Göck, Spielausschussmitglied der FSG Riedrode nach der knappen Auswärtsniederlage in Lörzenbach: „Ich hätte der Mannschaft gerne gegönnt, wenn sie sich für ihre aufopferungsvolle Leistung belohnt gehabt hätte.“ Mirko Alimi erzielte die beiden FSG-Treffer. In der 29. Minute traf er nach einem Freistoß ins lange Eck zum zwischenzeitlichen 1:1 und zeigte sich auch in der 65. Minute treffsicher, als er einen langen Pass von Perica Bozanovic aufnahm. hias

