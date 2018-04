Anzeige

ried.Schafft die zweite Mannschaft des TV Lampertheim den Klassenerhalt in der Fußball-Kreisliga B oder muss sie in die C-Liga absteigen? Zumindest sind die personellen Voraussetzungen gut, am Rundenende noch den Relegationsplatz zu belegen und am Ende gegen den Vertreter der Kreisliga C um den freien B-Liga-Platz zu spielen.

Türkspor Wald-Michelbach oder TVL-Lokalrivale SG Hüttenfeld könnten da die möglichen Gegner sein. Am vergangenen Samstag gelang es dem TVL II nicht, trotz guter personeller Voraussetzungen, aus Affolterbach etwas Zählbares mitzunehmen. Vielleicht klappt das am kommenden Sonntag aber beim TSV Hambach. Der Heppenheimer Stadtteilverein hat sich aus dem Kampf um den Platz zur Aufstiegsrelegation längst verabschiedet und plant bereits jetzt für eine weitere Saison in der Kreisliga B.

FCO ohne Dubiel

Wesentlich bessere Karten, am Rundenende diesen Platz zur Aufstiegsrelegation zu belegen, hat die zweite Mannschaft des VfR Fehlheim, denn diese muss ihren zweiten Tabellenplatz lediglich verteidigen. Patrick Andres vom Sportausschuss des FC Olympia Lampertheim ist verständlicherweise nicht ganz wohl ums Herz, wenn die von Wolfgang Jäger trainierten Fehlheimer am Sonntag ins Adam-Günderoth-Stadion kommen.