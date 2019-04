FC Olympia mit Sensation

tRied.In der Fußball-Kreisliga B hätte der ISC Fürth nach einer 2:3-Auswärtsniederlage beim FC Olympia Lampertheim seine Meisterschaftsfeier fast verschieben müssen. Aber da auch der FSV Zotzenbach, der große Konkurrent der Fürther, in Rodau mit 0:3 verlor, darf der ISC den Titel feiern. Die Lampertheimer freuten sich aber über ihren Sieg diebisch. „Das ist der absolute Wahnsinn. Unser Sieg war hochverdient. Wir hätten noch weitere Tore erzielen können. Der ISC hat heute in vielen Belangen enttäuscht“, war Olympia-Sportausschussvorsitzender Patrick Andres außer sich vor Freude. Mit seinen beiden Treffern in der 19. Minute und 36. Minute legte Michael Reichardt den Grundstein zum Lampertheimer Sieg.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit drohte die Begegnung zugunsten der Gäste aus dem Odenwald zu kippen. Kaum verkürzte Kenan Kemanci in der 61. Minute auf 2:1, mussten die Olympianer auch noch die Hinausstellung von Quasim Safi hinnehmen, der drei Minuten später wegen Nachtretens die Rote Karte sah. Nun drängten die Fürther auf den Ausgleich, doch Tobias Dubiel, der, nachdem sich die Olympia in der vergangenen Woche von Torwart Heiko Gönnheimer getrennt hatte, wieder zwischen den Pfosten steht, hielt seinen Kasten sauber. Somit war nach Leon Rückhers 3:1 in der 78. Minute die Bahn frei für die Sensation. Oguz Ataman markierte in der zweiten Minute der Nachspielzeit den 3:2-Endstand. hias

