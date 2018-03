Anzeige

Ried.In der Fußball-Kreisliga B ließ am Samstagabend der FC Olympia Lampertheim mit einem 2:1-Heimsieg gegen die wiedererstarkte TG Jahn Trösel aufhorchen. Dagegen machte die zweite Mannschaft des TV Lampertheim ihren 4:3-Heimerfolg vom vergangenen Donnerstag über Rodau nicht wertvoll und unterlag dem FC Schönmattenwag 0:3.

Ol. Lamperth. – TG Jahn Trösel 2:1

Der FC Olympia zeigte gegen die aufstrebende TG Jahn eine Galavorstellung und lässt den Ligaverbleib immer sicherer werden. „Das war unsere beste Saisonleistung. Schon in der Anfangsphase deutete sich bei einem Eckenverhältnis von 7:0 an, dass es gut für uns laufen könnte“, freute sich Patrick Andres vom FCO-Sportausschuss. Dennoch waren es die Tröseler, die in der 20. Minute durch ihren Torjäger Stefan Zink in Führung gingen – 0:1. Aber die Antwort des FCO kam postwendend und schon in der 23. Minute stand es 1:1, nachdem Thomas Wistuba eine Flanke von Ensar Durasi verwandelte. Nun ging es hin und her. Doch die Olympianer hatten das bessere Ende für sich und erzielten in der 61. Minute den Siegtreffer, als Leon Klinkes Bogenlampe aus 20 Metern vom Innenpfosten des Tröseler Tores über die Linie ging.

TVL II – Schönmattenwag 0:3

Es war ein letztlich verdienter Erfolg für die Odenwälder, die bereits in der ersten Halbzeit mehr vom Spiel hatten. Vor dem Wechsel hatten aber auch die Lampertheimer eine sehr gute Möglichkeit. Es fehlte nicht viel, da hätte Philipp Hensel in der 35. Minute bei seinem Lattentreffer die Führung für den TVL erzielt. Eine Stunde aber war im Sportzentrum Ost gespielt, da machten die Gäste innerhalb von acht Minuten alles klar. Zunächst gelang Jan Schörling mit einem schönen Schuss aus sieben Metern in die linke Ecke das 0:1. Sechs Minuten später profitierte er beim 0:2 von einer Vorarbeit Daniel Koudeles. In der 68. Minute trug sich Koudele wiederum selbst in die Torschützenliste ein, als er sich beim 0:3 für eine schöne Einzelleistung belohnte. hias