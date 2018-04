Anzeige

Mörlenbach/Lampertheim.Ein echte Meisterleistung gelang dem FC Olympia Lampertheim in der Fußball-B-Liga. „Mir fällt ein Stein vom Herzen. Endlich war es an der Zeit zu punkten“, lautete das Fazit von Olympia-Sportausschussmitglied Patrick Andres nach dem 4:1-Erfolg beim SV/BSC Mörlenbach.

Die Begegnung des Mörlenbacher Goliath gegen den David aus Lampertheim entwickelte sich nach dem Geschmack der Lampertheimer. Schon in der 17. Minute hieß es nach Helmut Egarmins schöner Direktabnahme 0:1. Nur vier Minuten später fiel das 0:2. Einen Abpraller nach Schuss von Öczan Bagci nutzte Daniel Lahr zum Torerfolg. Zwar gelang es Patrick Bräunig in der 41. Minute nicht, einen an ihn verschuldeten Strafstoß zu verwandeln, doch den Pfostenabpraller verwertete Öczan Bagci zum 0:3. Und es sollte noch besser kommen für die Olympia, bei der Ufuk Kahya in der 59. Minute einen Konter zum 0:4 abschloss. Das 1:4 für Mörlenbach schoss Al Said Biazid (75.). hias