Lampertheim.In der Fußball-B-Liga war Olympia Lampertheim, nachdem das Spiel des TV Lampertheim gegen den SV Fürth II kurzerhand auf Donnerstag verlegt wurde, die einzige Ried-Elf, die im Einsatz war. Die Olympia aber hätte sich ihre Reise in den Odenwald sparen können, denn sie verlor beim FC Fürth II 2:3. „Aufgrund unserer schwachen zweiten Halbzeit war es eine verdiente Niederlage“, befand FCO-Trainer Andreas Zinke.

Dabei erwischte Zugang Öczan Bagci, der nun ebenso wie Daniel Lahr (FV Hofheim) der Olympia-Mannschaft angehört, einen Start nach Maß. Bagci traf zum 0:1 (4.). Schon in der 16. Minute glich Dennis Michel aus. Ufuk Kahya brachte die Olympia erneut in Führung – 1:2 (22.). Doch in der zweiten Halbzeit musste sich der FCO einem spielerisch besseren Gegner geschlagen geben: Dennis Schlachter (54.) und George Florin Colt (57.) bezwangen mit ihren Treffern die Olympia, die sich immerhin daran erfreute, dass Torwart Tobias Schneider einen Foulelfmeter hielt (75.). hias