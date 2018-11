FC Olympia völlig von der Rolle

Ried.Unter die Räder kam gestern Fußball-B-Ligist FC Olympia Lampertheim, der bei der Spielvereinigung Fürth II mit 1:6 unterlag. Dagegen hat die FSG Riedrode II ihre Scheu vor den Plätzen im Odenwald abgelegt und gewann bei Türkspor Wald-Michelbach mit 3:2.

SV Fürth II – FC Olympia 6:1

Die frühe Führung durch Simon Hanusch, der in der 13. Minute zum 0:1 traf, weckte Hoffnung bei der Olympia. Und fast wären die Lampertheimer auch mit einer Führung in die Pause gegangen. Doch Fürths Marco Di Gangi erzielte in der 42. Minute das 1:1. Nach dem Seitenwechsel verweigerten die Olympianer nahezu die Arbeit.

„So ein schlechtes Spiel unserer Mannschaft habe ich noch nie gesehen. Gerade die Art und Weise, die Schuld immer auf den gut leitenden Unparteiischen Ibrahimoglu zu schieben, hat mir gar nicht gefallen““, schimpfe Olympia-Sportausschussvorsitzender Patrick Andres.

Die Fürther zeigten eine reife spielerische Leistung und kamen auch zu den entsprechenden Treffern. Roland Lammer erzielte in der 53. Minute das 2:1 – und spätestens als Jan Philipp Metzger in der 69. Minute das 3:1 markierte, leisteten die Lampertheimer kaum noch Gegenwehr. Auch in der Schlussphase erwiesen sich die Odenwälder als treffsicher. Zweimal Di Gangi (79., 88.) und Lammer machten das halbe Dutzend voll.

T. W.-Michelb. – FSG Riedrode 2:3

Obwohl der FSG die Kräfte im zweiten Durchgang schwanden, trug sie einen Sieg davon. „Türkspor kam im zweiten Durchgang doch stark auf, weswegen ein Unentschieden wohl eher dem Spielverlauf entsprochen hätte“, lobte FSG-Spielausschussmitglied Thorsten Göck die Bemühungen des Gegners, der am guten Riedroder Torhüter Nicolas Mohr mehr als einmal verzweifelte.

Zwei wunderschöne Treffer von Marc Alberstadt (22.) und Cagatay Daldal (34.) sorgten für eine 2:0-Pausenführung der FSG II. Den Schlusspunkt zum 2:3 setzte in der 80. Minute Marcel Gluth. hias

© Südhessen Morgen, Montag, 26.11.2018