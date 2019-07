FC Olympia voll motiviert

Lampertheim.Am kommenden Sonntag findet wieder das traditionsreiche Hans-Pfeiffer-Gedächtnisturnier des FC Olympia Lampertheim statt. Nachdem die Resonanz dieses Turnieres zu Ehren des ehemaligen sportbegeisterten Lampertheimer Bürgermeisters in den vergangenen Jahren etwas rückläufig war, wollen es die Olympianer nun wieder in großem Stil aufleben lassen. „Es freut mich, dass der VfB Lampertheim dabei ist und insbesondere auch der FV Hofheim“, lobt Olympia-Sportausschussvorsitzender Patrick Andres das Mitwirken der beiden Clubs, die gemeinsam mit dem FC Olympia in der Gruppe A antreten.

Am Start in der Gruppe B sind auch die U-19-Junioren des SV 98 Schwetzingen, zu denen ihr ehemaliger Trainer Martin Göring, nun in Diensten des AS Azzurri Lampertheim, den Kontakt herstellte. Die Associazione Sportiva spielt als Titelverteidiger ebenso in Gruppe B wie der langjährige Turnierteilnehmer TV Lampertheim. „Es ist so etwas wie eine kleine Lampertheimer Stadtmeisterschaft. Wir als Olympia wollen da unseren Vorjahreserfolg wiederholen und ins Endspiel einziehen“, so Andres.

Das Turnier beginnt am Sonntag um 13 Uhr mit der Begegnung der Olympia gegen den VfB Lampertheim. Eine Begegnung dauert dabei zweimal 15 Minuten. Ab 16.15 Uhr sind dann insgesamt drei Endspiele anberaumt. hias

